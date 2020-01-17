Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik - Son Dakika

Güçlü marka değeri ve kendine özgü yatırım anlayışı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki gayrimenkul fırsatlarını yakından takip eden Esas Gayrimenkul'ün yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu oldu. Şirket, Türkiye'de Köseoğlu'ndan boşalan CEO'luk görevine ise Cem Eriç getirildi.



2010 yılından bu yana Esas Gayrimenkul CEO'su olarak görev yapan, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarla grubun büyümesinde önemli rol alan Kazım Köseoğlu, Ocak 2020'de Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve yurtdışı yatırımların sorumluluğunu üstlendi.



Perakende ve gayrimenkul sektörlerinde 18 yılı aşan deneyimin ardından 2019 yılında Doğan Holding Gayrimenkul ve Turizm Şirketleri Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Haziran 2019'dan bu yana Esas Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Cem Eriç ise CEO olarak tayin edildi.



Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayata geçirdiğimiz başarılı projelerimizin haklı gururunu yaşarken Esas Gayrimenkul olarak yurt dışında ve Türkiye'de ticari gayrimenkul alanındaki fırsatları yakından takip ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her zaman daha iyisini yaparak iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatında fark yaratmaya ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun" dedi. - ÇANAKKALE