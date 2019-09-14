Son Dakika Haberleri: Esas Ventures’dan 4 yeni yatırım
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Esas Ventures’dan 4 yeni yatırım

1 saat önce

Esas Ventures, ABD ve Latin Amerika bölgesinde 4 farklı girişime yatırım yaptı.

Esas Ventures’dan 4 yeni yatırım, System.String[]

Esas Ventures, ABD ve Latin Amerika bölgesinde 4 farklı girişime yatırım yaptı. Microverse, Vitau, Mipos ve Misfits'e yapılan toplam yatırım tutarı 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20 
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