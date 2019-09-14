Esas Ventures’dan 4 yeni yatırım
1 saat önce
Esas Ventures, ABD ve Latin Amerika bölgesinde 4 farklı girişime yatırım yaptı.
Esas Ventures, ABD ve Latin Amerika bölgesinde 4 farklı girişime yatırım yaptı. Microverse, Vitau, Mipos ve Misfits'e yapılan toplam yatırım tutarı 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20
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