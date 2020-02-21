Esaslı Kadınlar 10 Burda'da - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Esaslı Kadınlar 10 Burda'da - Son Dakika

Esaslı Kadınlar 10 Burda'da

6 saat önce

Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisinde kadın girişimcilere ilham verecek.

Esaslı Kadınlar 10 Burda'da, System.String[]

Balıkesirlileri ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisinde kadın girişimcilere ilham verecek.


Balıkesir'in alışveriş, eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 10 Burda AVM, 25 Şubat Salı günü 13.00 - 16.00 saatleri arasında Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar' söyleşinde ziyaretçilerini ağırlayacak.


Esas Gayrimenkul çatısı altında 41 Burda'da başlayan sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağına 10 Burda AVM ev sahipliği yapacak. Kadınların iş hayatındaki öneminden bahsedilecek interaktif söyleşide, Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy, gazeteci-yazar Elif Ergu, SBS BEEO Kurucu Ortağı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Highgenic Kurucu Ortağı Sevginar Baştekin ve Ticimax Kurucusu Cenk Çiğdemli, girişimcilik ve kadın girişimciliği konularını ele alacak. Etkinlikte, kendi alanlarında başarıyı yakalamış kadın yöneticilerin kariyer yolculuğu konuşulacak. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusu bilgilendirici içeriklerle masaya yatırılacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız
Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız ABD, Türkiye'nin Patriot talebine sıcak bakmayınca 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:06:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esaslı Kadınlar 10 Burda'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]