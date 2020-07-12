Esat Delihasan: "Normalleşme sürecinde ilk organizasyona imza atmak gurur verici" - Son Dakika

Esat Delihasan: "Normalleşme sürecinde ilk organizasyona imza atmak gurur verici"

Bursa'da düzenlenen Türkiye Kata Şampiyonasında 191 sporcu minderde hünerlerini sergiledi.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Kata Şampiyonasında 191 sporcu minderde hünerlerini sergiledi. Turnuvanın son gününde sporcularla bir araya gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, normalleşme sürecinde ilk organizasyona imza atmanın gurur verici olduğunu söyledi.

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Pandemi sürecinin normalleşme döneminde düzenlenen ilk karate turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası, Bursa'da gerçekleşiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şampiyona, fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında, 10-12 Temmuz tarihleri arasında 191 sporcu katıldı. Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvada sporcularla bir araya gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, salgının normalleşme sürecinde organizasyon yapmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uluslararası turnuva düzenleyen ilk federasyon olduklarının altını çizen Delihasan, "Buradaki hedef, bu anlamlı günü yad etmek ve salgın sürecinden sonra ailelere ve sporculara maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilerek yapılabileceğinin mesajını vermektir. Salgın dönemine uygun fiziksel temas gerektirmeyen kata, bilmeyen bir karetecinin yaptığı sporu bilmediği camiada adlandırılıyor. Karetenin temeli olan kata dalında yarışma düzenliyor olmak, diğer alanlara için de bir hazırlık anlamına geliyor. Geri dönüşler çok güzel. Herkes birbiriyle hasret gideriyor. Kimse birbirine sarılıp kucaklaşmasa da bir nebze de olsa özlem gideriyor" dedi.


2020 olimpiyatlarında 5 kota alındığını ve 3'ünün yüzde yüz olduğunu belirten Delihasan, "2'si ise müsabakalar tamamlandığı için önde olan arkadaşlarımızın açıklanmasıyla elde edilen kotalardı. Bu 2 ertelenen müsabaka tamamlandıktan sonra bu 2'yi de alacağımızı düşünüyorum. Sonrasında ise 8 kategorinin 8'inde de inşallah olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Ümid ediyoruz ki, o kotaları geçerek Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Olimpiyatlar bunun zirvesidir. Yıllardır dünya sıralamalarında önlerdeydik. Bunu taçlandırmak için olimpiyadın ne zaman yapılacağının açıklanmasını bekliyoruz. Salgın sürecinde antrenmanlara evden gerçekleştirdik. Yenileşme sürecinde 1 Haziran tarihinden itibaren spor salonlarında ve ormanlık alanlarda antrenmanlarımızı yapmaya başladık. İzmir, Artvin, Kocaeli ve Ankara'daki sporcularımızın antrenmanları devam ediyor. Müsabakalar başladığında en iyi şekilde sahalara dönmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen ve korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan şampiyona, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde seyircisiz düzenlendi. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri ile Maske, Mesafe ve Temizlik kuralları kapsamında organize edilecek şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde madalya almak sporcular kıyasıya mücadele etti. - BURSA

Esat Delihasan, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Esat Delihasan: 'Normalleşme sürecinde ilk organizasyona imza atmak gurur verici' - Son Dakika Spor
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