Esat Delihasan: "Tokyo'ya 8'de 8 kotayla gitmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Esat Delihasan: 'Tokyo'ya 8'de 8 kotayla gitmek istiyoruz' - Son Dakika Spor

Esat Delihasan: "Tokyo'ya 8'de 8 kotayla gitmek istiyoruz"

6 saat önce

Başkan Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenen Tokyo 2020, federasyon olarak aldıkları tedbirler ve 2021'de yapılacak olimpiyatlardaki hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Esat Delihasan:

Başkan Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenen Tokyo 2020, federasyon olarak aldıkları tedbirler ve 2021'de yapılacak olimpiyatlardaki hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.


"Her şeyin başı sağlık." diyen Delihasan, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi doğru bir karar. Dünyanı saran koronavirüsten tamamen temizlendikten sonra sağlıklı bir ortamda olimpiyatları gerçekleştirmek gerekiyor. Olimpiyatın eşitlik, barış ve birlik ruhuna bu şekilde katkı sağlayabiliriz. Sağlıklı olmak, her şeyi yoluna koymak anlamına geliyor. Ümit ediyorum ki 2021'de olimpiyatları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir ve güzel başarılarla ülkemizi gururlandırırız." ifadelerini kullandı.


Delihasan, karate camiasında şu ana kadar kimsede koronavirüse rastlanmadığını belirterek, "Teknik ekibimizde, milli sporcularımızda ya da karate camiamızda koronavirüs sıkıntısı yaşayan kimse yok. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sporcularımız da evde çalışmalara devam ediyor. Bu süreçte en sağlıklısı evde kalmak. Umarım en kısa sürede birlikte toplu halde antrenmanlara başlar, yine neşeli ve huzurlu bir ortamda birlikte oluruz." diye konuştu.


Federasyon olarak aldıkları tedbirlerden bahseden Esat Delihasan, "Federasyon ofisimizi kapattık. Hizmetlerimizi personelimiz evinden, uzaktan vermeye gayret ediyor. Bu virüs hafifleyene kadar bu şekilde devam edecek. İşleri bir aksaklık olmadan yürütmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.


"Olimpiyatlara 8'de 8 kotayla gitmek istiyoruz"


Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, 2021'de Tokyo'da düzenlenecek ve karatenin ilk kez yer alacağı olimpiyatlara 8 sıkletin tamamında kota alarak gitmeyi hedeflediklerini söyledi.


Şu ana kadar 8 kategorinin 5'inde kota aldıklarını hatırlatan Delihasan, "Önümüzde 3 kota daha alabilme imkanımız var. Onları da alırsak 8'de 8 yapma başarısı yakalayacağız. Bu da inanılmaz bir başarı olacak. Şu anda elde ettiğimiz de beklenmeyen, büyük bir başarı. Bunun elemelerde de sürmesini ve kalan 3 kotayı da almak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte sporculara sahibiz." şeklinde konuştu.


Milli sporculara olan güvenini dile getiren Esat Delihasan, "Olimpiyatlar için birinci önceliğimiz en fazla sayıda sporcu ile katılabilmek. Ondan sonra da sporcularımızın hepsinin madalya almasını amaçlayacağız. Bunu yapabilecek güce ve inanca sahipler. Biz de onlara güveniyoruz. En iyisini yapacaklarına olan inancımız tam. Ümit ediyoruz milletimizin, ülkemizin, devletimizin bize verdiği desteği ve katkıyı hak ettiklerini gösteren sonuçlar elde ederler." diyerek sözlerini tamamladı.


Esat Delihasan, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:17 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:13:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esat Delihasan: "Tokyo'ya 8'de 8 kotayla gitmek istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]