Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı - Son Dakika
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Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı

24.05.2022 09:45
Esat Karlıdağ: NATO Krizinde Türkiye, pozisyonu iyi kullanmalı

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Esat Karlıdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini ve Türkiye'nin bu süreçteki pozisyonunu yorumladı.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Esat Karlıdağ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini ve Türkiye'nin bu süreçteki pozisyonunu yorumladı. Karlıdağ, "Bugün yaşanan NATO krizinde Türkiye, pozisyonunu çok iyi kullanmalı. Finlandiya ve Norveç'in NATO'ya alınması konusunda milli çıkarlarımızı gözeterek hareket edip, bu müzakerelerden çok ciddi kazanımlar elde edebiliriz" dedi.

Türkiye'nin NATO'nun güvenlik kanadında çok özel ve stratejik bir konumu bulunduğunu belirten Karlıdağ; "Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu konumunda. Buna karşın başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere NATO'nun bileşenlerinden hakketmediğimiz bir muamele ile karşı karşıyayız. Bugün yaşanan NATO krizinde Türkiye, pozisyonunu çok iyi kullanmalı. Finlandiya ve Norveç'in NATO'ya alınması konusunda milli çıkarlarımızı gözeterek hareket edip, bu müzakerelerden çok ciddi kazanımlar elde edebiliriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA BÜTÇESİYETERLİ DÜZEYDE"

Türkiye'nin savunma bütçesine ve askeri gücüne vurgu yapan Karlıdağ; "Türkiye'nin savunma bütçesi 8,6 milyar dolar gibi oldukça yeterli düzeyde. Ayrıca askeri personel ve ekipman bakımından da ülkemiz NATO'nun en özel güçlerinden birine sahip. NATO'nun en önemli bileşeniyiz desek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla son NATO krizinde Türkiye'nin eli oldukça güçlü. Doğru hamlelerde bulunarak bu masadan milli çıkarlarımızı maksimize edip ayrılmalıyız. Özellikle İsveç'in görüşmelerdeki üslubunu hiç doğru bulmuyorum. Üstten bakan bu tavırlardan bir an önce kurtulmaları gerekiyor. Türkiye'nin NATO ve bölge için ne denli önemli bir konumda bulunduğunun farkında değiller" ifadelerini kullandı.

"STRATEJİK OLARAK ÇOK ÖZEL BİR KONUMUMUZ VAR"

Türkiye'nin özellikle Rusya karşısında NATO'nun en stratejik üyesi olduğunu belirten Karlıdağ; "Stratejik olarak çok özel bir konumunuz var. Bu konumu çok iyi kullanmalıyız. Soğuk savaş dönemi başta olmak üzere Türkiye, daima NATO'nun belirleyici bir parçası oldu. ABD'nin ve dolayısıyla NATO'nun Rusya ile kurduğu tüm ilişkilerde Türkiye'nin bu stratejik konumu daima kullanıldı. Bu denli güçlü, bu denli özel bir coğrafyada bulunan başka bir NATO ülkesi yok. Hatta bu özelliğimize yaklaşan bir ülke bile yok. Bugün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tartışılıyorsa bunun temel nedeni, Rusya'nın yarattığı tehdittir. Biz Rusya ile NATO orduları arasında bir bariyer görevi görüyoruz. O yüzden bu iki Kuzey Avrupa ülkesinin taleplerimizi ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin üyelik pazarlığındaki konumu, oldukça yerinde ve doğru" dedi.


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Kaynak: DHA

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