Esat Kaya Turgay için belediye önünde tören düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Esat Kaya Turgay için belediye önünde tören düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Esat Kaya Turgay için belediye önünde tören düzenlendi.



Gaziantep'te 1973-1980 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Esat Kaya Turgay için belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önündeki törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Esat Kaya Turgay'ın eşi, çocukları, yakınları, çok sayıda vatandaş ile belediye çalışanları katıldı.



Burada törende Esat Kaya Turgay için saygı duruşu yapıldıktan sonra öz geçmişi okundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Turgay'ın oğlu, "Bir insan dürüstse, seviliyorsa yıllar geçse de bu böyle olmaya devam ediyor. Babam bize hep dürüst olmayı öğretti. Bizi hep Türkiye Cumhuriyeti sevgisiyle büyüttü. Bizi hayata yetiştirmek için çok çabaladı. Bugün de burada bizi yalnız bırakmayan ve ilgi, alaka göstermeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Esat Kaya Turgay benim için çok kıymetli ve özeldi. Burada en önemli şey böyle bir günde bizim bir arada olmamızdır. Kendisi bize hep kardeş olmamız gerektiğini, bir arada olmamız gerektiğini söylemişti. Bugün bunu yaşıyoruz. Hep birlikte rahmetli başkanımın hayatına baktığımızda dürüstlük, vicdan, azim, gayret ve hoş sada bırakmayı görüyoruz. İnşallah biz de Esat ağabeyimiz gibi hoş sada bırakırız"



Esat Kaya Turgay bugün öğle namazına müteakip Asri Mezarlık içerisindeki Nakıpoğlu Cami'de kalınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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