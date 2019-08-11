Esat Öztürk: "Bayramlar kardeşliğin ön plana çıktığı günlerdir"

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.



Yahyalı Belediyesi bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Bayramlaşma töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Bayramlar kardeşliğin biraz daha ön plana çıktığı günlerdir. Cenab-ı Allah'a şükür ediyorum. İyi ki bayramlar var. Bayramlar uzakları yakın ediyor, küsleri barıştırıyor, dargınları ise bir araya getiriyor. Bu açıdan bayramlar çok önemli. Bayramların güzelliği kadar, Yahyalı'mızın da özelliği ve güzelliği var. Bugün siyasi parti temsilcilerimiz burada. Seçimden sonra birbirini kucaklayan, kardeşliğin ön planda tutulduğu bir ilçedeyiz. Bu açıdan biz oldukça şanslıyız. Bugün sağlık il müdürümüz aramızda. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağlık İl Müdürümüz göreve başladıktan sonra, ilçemize gecikmiş olan hizmetler gelmeye başladı. Sağlık alanında ilçemizde makas çok açıktı. Sayelerinde makas biraz daraldı. İnşallah yeni yapılan Yahyalı Devlet Hastanemizde hizmet vermeye başlayınca,ilçemiz birkaç tık daha yukarı çıkacaktır. Biz asayiş yönüyle de iyiyiz. Biz güzel bir ilçede yaşıyoruz. Diğer kurumlarımızla da bir ahenk içerisindeyiz. Sen, ben yok, biz anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Tabi bunun bereketini de ilçe olarak görüyoruz. " diye konuştu.



Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında " Yahyalı'da, Kayseri'de ve gurbette yaşayan kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Ülke olarak, millet olarak ve İslam Dünyası olarak kardeşce ve huzurla geçirdiğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum. Bu bayram vesilesiyle Cenab-ı Hak, dünyadaki eziyet altında, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimiz esenlik ve huzur versin diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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