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ESAV Genel Başkanı Aksungur'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

49 dakika önce

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

ESAV Genel Başkanı Aksungur'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ESAV Genel Başkanı Aksungur, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette ESAV'ın gelecek ay Ankara'da düzenlemeyi planladığı Erzurum Tanıtım Günleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksungur, Atatürk Üniversitesinin bilgi, birikim ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Düzenlemeyi planladığımız etkinlikte 62 yıllık geçmişiyle ülke yükseköğretiminde önemli bir konumda bulunan Atatürk Üniversitesinin sağlayacağı her türlü destek bizler için oldukça değerli. Özellikle şehrin tanıtılması noktasında alanında uzman akademisyenlerce verilecek konferanslar ile halkın Erzurum'daki gelişmelerden daha da fazla haberdar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aksungur, ilgi ve desteklerinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Rektör Çomaklı da Erzurum'un tanıtılmaya değer birçok güzelliğinin olduğunu hatırlattı.

Bu amaç doğrultusunda yapılacak tüm etkinliklere her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini aktaran Çomaklı, "Erzurum'un kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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