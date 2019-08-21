Son Dakika Haberleri: ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor
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ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor

1 saat önce

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, olta balıkçılığının spor olarak tanınmasına destek veren kuruluşlara teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]
Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, olta balıkçılığının spor olarak tanınmasına destek veren kuruluşlara teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

ESBALDER Başkanı Demirtaş, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın sahibi olduğu Lava Döküm Sanayiine teşekkür ziyaretinde bulundu. ESBALDER Başkanı Demirtaş, gerçekleşen ziyarette Üretim Direktörü Taner Tunç ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. ESO Başkanı ve Lava Döküm Sanayinin sahibi Celalettin Kesikbaş'a sportif olta balıkçılığı verdikleri destekten dolayı teşekkür eden ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, Taner Tunç'a da yakın ilgileri ve olta balıkçılığının bir spor dalı olarak tanınması konusunda destekleri için dernekteki tüm sporcular adına şükranlarını iletti.

Görüşme, ESBALDER Başkanı Demirtaş'ın Tunç'a ödül takdimi ve ikilinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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