Son Dakika Haberleri: ESBALDER'den Tekgıda-İş Sendikası'na teşekkür ziyareti
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ESBALDER'den Tekgıda-İş Sendikası'na teşekkür ziyareti

1 saat önce

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş ve heyeti, Tekgıda-İş Sendikası Eskişehir 2. Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy'u ziyaret etti.

ESBALDER'den Tekgıda-İş Sendikası'na teşekkür ziyareti, System.String[]

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş ve heyeti, Tekgıda-İş Sendikası Eskişehir 2. Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy'u ziyaret etti.


ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ve derneğin yetkili üyeleri, Tekgıda-İş Sendikası Eskişehir şubesine ziyaret gerçekleştirdi. Tekgıda-İş Sendikası Eskişehir 2. Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy'un makamında gerçekleşen görüşmede sivil toplum örgütlerinin dayanışmasının önemine dikkat çekildi. ESBALDER'e desteklerinden dolayı Yörüksoy'a teşekkürlerini ileten ESBALDER Başkanı Demirtaş, sivil toplum örgütlerinin birbirini desteklemesi kadar doğal bir şey olmadığını ifade etti. Olta balıkçılığının spor kategorisi içerisinde değerlendirilmesi için mücadelelerinin devam ettiğini belirten Demirtaş, Tekgıda-İş Sendikası gibi sivil toplum kuruluşlarının kendilerinin mücadelesinde yanlarında olduğunu söyledi.


ESBALDER'e desteklerinin süreceğini ifade eden Tekgıda-İş Eskişehir 2. Şube Başkanı Erdoğan Yörüksoy da samimi bir havada gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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