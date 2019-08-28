ESBALDER'den Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç'a ziyaret
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) yönetimi ile bir araya geldi.
Tepebaşı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehir
Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) yönetimi ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) yönetimini makamında ağırladı. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Başkan Ataç'a dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Demirtaş ziyaretinde Başkan Ataç'a sivil toplum kuruluşlarına verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini de iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da Demirtaş ve beraberindekilere teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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