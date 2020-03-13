ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu - Son Dakika

ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu

6 saat önce

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir'de Hacı Havva Camii'nde 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okutuldu.

ESBALDER 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okuttu, System.String[]

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından, Eskişehir'de Hacı Havva Camii'nde 'İdlib Şehitleri' için Mevlid-i Şerif okutuldu.


ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "İdlib Şehitleri' için; Hacı Havva Camii'sinde vatandaşların katılımı ile Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. İdlib Şehitleri için dua edildi. Mevlid-i Şerif'e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ederim. Allah kabul etsin" dedi.


Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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