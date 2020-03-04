ESBALDER ile DAK arasında iş birliği ve destek protokolu imzalandı - Son Dakika

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) ile Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) arasında iş birliği ve destek protokolü imzalandı.



DAK Başkanı Abdullah Aydıngör, imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, ESBALDER'in doğa ve balıkçılık eğitimlerinde; doğada yapılacak kısımlarında, tam anlamıyla yanlarında olacağız, iş birliği sağlayacağız ve dayanışma ve destek içinde olacağız" dedi.



ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ise; "DAK ile, ESBALDER'de yaptığımız protokol gereği; birlikte dayanışma ve iş birliği içinde olacağız. Bizleri Eskişehir'de yalnız bırakmayan DAK yönetimi ve üyeleri, bizleri son derece sevindirdi. Hedefimiz; gelecek nesillere, Doğa ve Sportif Olta Balıkçılığını doğru bir şekilde aktarmaktır" dedi. - ESKİŞEHİR