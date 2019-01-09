Son Dakika Haberleri: ESBAŞ, Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi için araziyi belirledi

ESBAŞ, Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi için araziyi belirledi

40 dakika önce

Türkiye'nin işlem hacmi en yüksek serbest bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi'nin kurucu ve işleticisi ESBAŞ, geçen yıl Ticaret Bakanlığı ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulacağı araziyi belirledi.

ESBAŞ, Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi için araziyi belirledi, System.String[]
Türkiye'nin işlem hacmi en yüksek serbest bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi'nin kurucu ve işleticisi ESBAŞ, geçen yıl Ticaret Bakanlığı ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulacağı araziyi belirledi. Hedef 2 yıl içinde ilk kazmayı vurmak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Batı Anadolu, Ekonomi
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