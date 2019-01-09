ESBAŞ, Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi için araziyi belirledi
40 dakika önce
Türkiye'nin işlem hacmi en yüksek serbest bölgelerinden olan Ege Serbest Bölgesi'nin kurucu ve işleticisi ESBAŞ, geçen yıl Ticaret Bakanlığı ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulacağı araziyi belirledi.
Türkiye
'nin işlem hacmi en yüksek serbest bölgelerinden olan Ege
Serbest Bölgesi'nin kurucu ve işleticisi ESBAŞ, geçen yıl Ticaret Bakanlığı
ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu
Serbest Bölgesi'nin kurulacağı araziyi belirledi. Hedef 2 yıl içinde ilk kazmayı vurmak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:05
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