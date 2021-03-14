ESBAŞ'ın yeni tesisinde günde 20 bin 500 kişiye yemek hazırlanıyor - Son Dakika

ESBAŞ'ın yeni tesisinde günde 20 bin 500 kişiye yemek hazırlanıyor

14.03.2021 11:01
ESBAŞ'ın yeni tesisinde günde 20 bin 500 kişiye yemek hazırlanıyor, System.String[]

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) yeni Gıda Üretim Fabrikasında günde yaklaşık 20 bin 500 çalışan için sıcak yemek üretiliyor.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) yeni Gıda Üretim Fabrikasında günde yaklaşık 20 bin 500 çalışan için sıcak yemek üretiliyor.

Bünyesinde dünyanın önde gelen firmalarını bulunduran Ege Serbest Bölgesi'nde halen 20 bin 500 kişi çalışıyor. Söz konusu çalışanların yemekleri de bölge içinde hazırlanıyor.

Bu kapsamda yeni bir üretim tesisi ihtiyacı üzerine bölgenin genişleme alanına 15 bin metrekare açık, 11 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis yapıldı.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, salgının olumsuz etkilerine karşın Türkiye'nin en modern ve büyük yemek fabrikalarından birini tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuruluşundan itibaren Ege Serbest Bölgesindeki firmalara yemek üretimi yapan ESBAŞ Gıda İşletmelerinin mevcut üretim tesisini daha iyi hale getirmek amacıyla 2017 yılında yeni bir üretim fabrikası yatırımını yapmaya karar verdiklerini aktaran Güler, "Son teknolojiye sahip ekipmanlar ile ISO Kalite Sistemlerine uygun, iş sağlığı güvenliği, gıda güvenliği, alanların optimum kullanımı, maksimum verimlilik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak projeyi hayata geçirdik. Yalın üretim felsefesi ve tekniklerinin kullanıldığı ESBAŞ Gıda Üretim Fabrikasını 350 günde tamamlayarak, şirketimizin kuruluşunun 30. yılını kutladığımız 2020 yılının sonlarına doğru hizmete açmış olduk." dedi.

Enerji ve su tasarrufu

Yeni tesiste üretim, organizasyon ve lojistik kayıplarının minimize edildiğini aktaran Güler, dijital sistemlerle fabrikanın süreç akışlarının kontrol ve takip edildiğini, sürdürülebilirlik yaklaşımı ile de üretim süreçlerinin performans sonuçlarının sürekli izlendiğini vurguladı.

ESBAŞ Gıda Üretim Fabrikasının sahip olduğu "yalın üretim felsefesi ve onu destekleyen yapay zeka" ile benzerlerinden ayrıldığını kaydeden Güler, şunları kaydetti:

"Yeşil enerji sertifikası alan bir şirket olarak, yeni tesisimizi de enerji etkin bina konseptine uygun inşa ettik. Tesisimizde, süreç alanlarında elektrik scada sistemi kurularak, enerji takibi ve uzaktan kontrol sistemi ile verim artışı sağlandı. Isı geri kazanım cihazları ile de maksimum enerji tasarrufu sağlanıyor. Tesisin aydınlatılmasında ışık tüpleri kullanılıyor. Binada iklimlendirme otomasyonu ile maksimum verim ile sağlanıyor. Yağmur suyu ve gri su depolanıyor. Bu su filtrasyondan geçirildikten sonra bahçe sulamasında kullanılıyor."

Tesisin, ESBAŞ Bilgi Sistem ve Teknolojileri Biriminin geliştirdiği özel bir yazılımla yönetildiğini aktaran Faruk Güler, "Akıllı Menü Planlama Gıda Fabrika Otomasyonu" adı verilen yazılım ile tesiste ürün tedarikinden, stok yönetimine, menü planlamaya kadar tüm süreçlerin yapay zeka tarafından yönetildiğini ifade etti.

Ege Serbest Bölgesi, Yürütme Kurulu, Faruk Güler, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ESBAŞ'ın yeni tesisinde günde 20 bin 500 kişiye yemek hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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