ESBEM Eskişehir'deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor - Son Dakika

ESBEM Eskişehir'deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazandı.

ESBEM Eskişehir'deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2019 yılı içerisinde lansmanı yapılan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), yasal süreçlerini normal süresinden önce tamamlayarak hayata geçiriyor. Eskişehir'de 12 meslek dalında işgücünün mesleki belgelendirmesini yaparak, büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan merkez, ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazandı. Merkez, Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) belgelendirme yetkisini de alarak Eskişehir'deki tek yetkili firma olarak belgelendirme faaliyetlerine başlayacak.

TÜRKAK akreditasyon belgemizi aldık

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva, Eskişehir sanayisinin önemli bir açığını kapatmak için bölge müdürlüğü tarafından kurulan ESBEM'in ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı. Yavuz Ayva, merkezin TÜRKAK Akreditasyon yetki belgesini almaya hak kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM) faaliyete başlaması için gerekli olan TÜRKAK ISO 17024 akreditasyon denetimi 03-16 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. 2020 yılında belgelendirme faaliyetlerine başlayacak sınav merkezimiz ofis ve sınav denetimlerinden geçerek böylece ilk denetimi tamamlandı. 12 meslek dalında hizmet vermemiz ise yasal prosedürlerce uygun bulundu ve resmi denetim süreci tamamlandı. Tüm denetimleri başarıyla tamamlayan merkezimiz TÜRKAK Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı. Merkezimiz önemli bir süreci başarıyla tamamlamasının ardından yakın zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini de tamamlayıp, sanayimize hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Sanayiciye hizmet verecek tek yetkili merkez

Ayva, yetki belgesi alan ESBEM'in Eskişehir'deki tek yetkili merkez olacağını aktararak, "Tüm süreçleri tamamladığımız da ESBEM şehrimizde metal, makine, kimya ve plastik ile ulaştırma ve lojistik gibi 4 farklı sektörde sınav ve belgelendirme hizmeti verebilen tek yetkili merkez olacak" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'ye ve Eskişehir'e hizmet verecek

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, yetki belgesinin alınmasının kendilerini mutlu ettiğini, ESBEM'in sadece Eskişehir'e değil aynı zaman da tüm Türkiye'ye hizmet verecek önemli bir merkez olacağını aktardı. Başkan Küpeli, "2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz merkezimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. ISO 17024 TÜRKAK Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan merkezimiz yetki belgesini almaya hak kazandı. Son derece önemli olan bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.

Eskişehir sanayisinin ihtiyacını karşılayacak

MYK yetkilendirme sürecinin de tamamlanmasıyla sanayicinin ihtiyaç duyduğu sektörlerde hizmet vereceklerini aktaran Küpeli, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecinin de tamamlanmasıyla Eskişehir'deki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, metal kesimci ve metal kesim operatörü, metal levha işleme tezgah işçisi ve operatörü, CNC tezgah işçisi ve operatörü, plastik enjeksiyon işçisi ve operatörü ile köprülü vinç operatörü alanlarda çalışanların belgelendirilmesini, EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM) ile sağlamayı hedefliyoruz. Sanayimizdeki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacak olan merkezimizde ilerleyen dönemde mevzuat değişikliklerine bağlı olarak yeni meslek dalları da ilave edilerek çok sayıda meslek dalında belgelendirme hizmeti verilmeye devam edilecektir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESBEM Eskişehir'deki tek yetkili merkez olma yolunda ilerliyor - Son Dakika Ekonomi

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