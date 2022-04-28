Eşber Yağmurdereli "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan Beraat Etti - Son Dakika
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Eşber Yağmurdereli "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan Beraat Etti

28.04.2022 17:55
Eşber Yağmurdereli "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan Beraat Etti

Yazar ve avukat Eşber Yağmurdereli, 2013 yılında Paris, 2015 yıllında da Van’daki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

GAYE ŞEYMA CAN

Yazar ve avukat Eşber Yağmurdereli, 2013 yılında Paris, 2015 yıllında da Van'daki konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan sanık Yağmurdereli ve avukatları Taylan Tanay ve Yiğit Acar katıldı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekili Gürsel Tekin ile çok sayıda sanatçı da duruşmayı izleyerek, Yağmurdereli'ye destek verdi.

Kimlik yoklamasının ardından savcı önceki mütalaasını tekrar ederek Eşber Yağmurdereli'nin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 2013 yılında Paris ve 2015'de Van'da katıldığı toplantılardaki sözleri nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği iddia edilen Yağmurdereli'nin avukatları, beyanların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KALAN BU BEYANLAR ÖRGÜT PROPAGANDASI OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Avukatı Taylan Tanay, müvekkili Eşber Yağmurdereli'nin bir aydın olarak, toplumsal ve siyasal meselelerle ilgili görüşlerini uzun yıllardır kamuoyuyla paylaştığını, bu davadan sonra da paylaşmaya devam edeceğini, ifade hürriyeti kapsamında kalan bu beyanlarının örgüt propagandası olarak kabul edilemeyeceğini söyledi. Tanay, Yağmurdereli'nin açıklamalarından tam 8 yıl sonra dava konusu yapıldığına da dikkat çekti. Bu durumun hukuksal değil, siyasal saiklerle hareket edildiğini gösterdiğini, müvekkilin kişiliği, konumu, sözlerin söylendiği yer ve zaman birlikte değerlendirildiğinde beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.

"25 YIL AVUKAT 25 YIL SANIK OLARAK BU MÜCADELEDE BULUNDUM"

Son sözü sorulan Yağmurdereli, Cumhuriyetin 100 yıl önce kurulurken, aydınlanmacı, insan haklarına ve demokrasiye ulaşma hedefini önüne koyduğunu, toplumsal olarak dönüşümünü sağlamasına rağmen, demokratik ve hukuk devleti idealini gerçekleştirmediğini ve geriye gittiğini, 50 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 25 yılı avukat, 25 yılı sanık olarak bu mücadelenin içerisinde bulunduğunu söyledi.

MAHKEME, ATILI SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞINA HÜKMETTİ

Kararını açıklayan mahkeme, her ne kadar sanık hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılsa da yapılan yargılama ve toplanan delillerden atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Yağmurdereli'nin beraatına hükmetti.

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Eşber Yağmurdereli, Terör, Paris, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eşber Yağmurdereli 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' Suçundan Beraat Etti - Son Dakika


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