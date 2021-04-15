ESBİM, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli sektörlerde işe yerleştirdi - Son Dakika

ESBİM, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli sektörlerde işe yerleştirdi

15.04.2021 13:27
ESBİM, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli sektörlerde işe yerleştirdi, System.String[]

ESBİM sayesinde iş bulan Özgür Akkuş, "2-3 gün içinde iş buldum. Artık geçimimi buradan sağlıyorum" diye konuştu. Personel ihtiyaçlarının tamamını ESBİM üzerinden karşılayan işverenler de nitelikli eleman bulma ve mülakatlar konusunda birimin, kendilerine büyük kolaylıklar sağladığını belirtiyor.

"İHTİYACIMIZA GÖRE PERSONEL BULUYOR"

ESBİM aracılığıyla aradıkları işçileri bulan Uçar Oyuncak Üretim Sorumlusu Ümit Güneştaş, işin niteliğine uygun çalışan bulunmasının önemine değindi. ESBİM ile 2 yıldır çalıştıklarını ifade eden Güneşataş, "Personel ihtiyacımız olduğu zaman iletişime geçiyoruz, bize her konuda yardımcı oluyorlar, gayet memnunuz. Eskiden personelleri kendimiz bulmaya çalışıyorduk ama ESBİM, o kadar kolaylık sağladı ki ihtiyacımıza göre personel buluyor. Bu firmamız için çok iyi bir şey. Bizi kapıda karşılıyorlar, ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Çok mütevazılar, hepsine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"TÜM PERSONEL İHTİYACIMIZI BURADAN KARŞILIYORUZ"

Firma olarak, tüm personel ihtiyaçlarını ESBİM üzerinden karşıladıklarını söyleyen Atek Makina İnsan Kaynakları Sorumlusu Özlem Balmuk ise işe yerleştirme sürecindeki ilan, mülakat ve alım süreçlerinin ESBİM tarafından yapılmasının kendilerinin işini kolaylaştırdığını söylüyor. ESBİM'in çalışmaları ve kendilerine katkıları dolayısıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür eden Balmuk, "Firmamız, otomotiv sektörüne makina imalatı yapıyor. Personel arayışımız vardı. İnternetten ESBİM'i buldum, burayı arayarak işleyişi öğrendim. İlan yayınladılar ve bizim için mülakat düzenlediler. İhtiyacımız olan bölümlerde ESBİM üzerinden ilan açtırıyoruz. Mülakat ayarlıyorlar, biz de saatinde gelerek iş arayanlarla görüşüyoruz. Yaklaşık bir yıldır ESBİM ile çalışıyoruz ve tüm personel ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Esenyurt sınırları içerisinde olmamamıza rağmen bize çok yardımcı oluyorlar, personel sıkıntımızı gideriyorlar. Belediye Başkanımıza ve ESBİM çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

ESBİM İLE HEM İŞ HEM DE MESLEK SAHİBİ OLDULAR

ESBİM sayesinde, yerleştikleri firmalarda üretim sektörünün inceliklerini öğrenen vatandaşlar, hem iş hem de meslek sahibi olduklarını söyleyerek, memnuniyetlerini dile getirdi.

"SEVGİ VE SAYGIYI HAK EDİYORLAR"

Yaklaşık 11 yıldır müzisyenlik yapan Hülya Özön, pandemi nedeniyle sahnelerin kapanmasıyla birlikte işsiz kaldığını söyledi. ESBİM'e başvuruda bulunan Özön 1 gün içerisinde iş sahibi oldu. Özön, "11 yıldır müzisyenlik deneyimimin yanı sıra 2 yıldır da tiyatroculuk yapıyordum ama pandemi sürecinde bizim sektör kapandı. Bir buçuk yıl kadar işsiz kaldım. Sonra bir arkadaşımın aracılığıyla ESBİM ile tanıştım. Beni bu firmaya yönlendirdiler, 1 gün içerisinde işim oldu ve 3 aydır burada satış bölümünde çalışıyorum. ESBİM, bence herkesin gelip başvurması gereken bir yer. Ben işimden çok memnunum. ESBİM çalışanlarına, hem ilgi alakaları hem bizlere böyle olanaklar sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Kocaman sevgi ve saygıyı hak ediyorlar" diye konuştu.

"HEM MESLEĞİM HEM DE İŞİM OLDU"

Özgür Akkuş da ESBİM sayesinde hem meslek hem de iş sahibi olanlardan. Pandemi nedeniyle iş bulmakta zorlanan Akkuş'un şansı ESBİM'le tanışınca değişti. Tavsiye üzerine ESBİM'e gittiğini söyleyen Akkuş, "Hemen ilgilendiler. 2-3 gün içerisinde işimi buldum. ESBİM aracılığıyla işe girdiğim bu firmada, üretim departmanında çalışıyorum. Hem geleceğe yönelik meslek elde ediyorum hem de geçimimi buradan sağlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. İş bulamayanların da ESBİM'e gelmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"ESBİM İLE TANIŞTIKTAN SONRA HEMEN İŞ BULDUM"

Bir yıldır işsiz olan üniversite mezunu Can Altıntaş, ESBİM ile tanıştıktan kısa bir süre sonra iş sahibi olduğunu belirtti. Altıntaş, "İktisat bölümü mezunuyum. Yaklaşık 1 yıldır iş arıyordum. İşsizlik psikolojisi çok kötü ama ESBİM ile tanıştıktan kısa bir zaman sonra iş buldum. Çok mutluyum, burada lojistik, sevkiyat bölümünde çalışıyorum. ESBİM ailesine, ben ve benim gibi binlerce insana iş bulduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

"İŞSİZ KALDIĞIM SÜREÇTE ÇOK ZORLANDIM"

İşsiz kaldığı süreçte çok büyük zorluklar yaşadığını belirten 31 yaşındaki Harun Işık, ESBİM ile tanıştıktan 1 hafta sonra iş sahibi olduğunu ifade etti. Işık, "İnşaat işinde çalışıyordum ama çıkışımız verilince 5 ay işsiz kaldım. İşsizlik maaşına başvurdum, fakat sigortam yeterli olmadığı için çıkmadı. O süreçte, çok zorlandım sonra ESBİM'e geldim, 1 hafta içerisinde bana iş buldular. Burada bir buçuk yıldır çalışıyorum. İyi bir firma, üretim departmanındayım, artık hem işim hem de mesleğim var. ESBİM'i herkese tavsiye ediyorum çok yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

ESBİM, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli sektörlerde işe yerleştirdi

Kemal Deniz Bozkurt, İşsizlik, Esenyurt, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ESBİM, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli sektörlerde işe yerleştirdi - Son Dakika


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