ESBİM, 400 vatandaşı daha iş sahibi yaptı - Son Dakika

Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden 400 kişi, belirlenen kadrolarda istihdam edildi.

"Binlerce kişiyi istihdam etmenin gayreti içerisindeyiz"

İş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak, işsizliğe çözüm üretmeyi çalıştıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, "Birçok büyük mülakat yapıyoruz. Küçük çaplı mülakatlarımız kendi merkezimizde oluyor. Büyük mülakatları ise sağlık açısından geniş salonlarımızda yapıyoruz. Mülakatlarda öncelikle sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşlarımızı salona alıyoruz. Kişiye özel kalem, su dezenfektan dağıtıyoruz. Bizler, ESBİM olarak ülkemizin kanayan yarası olan işsizliğe çözüm üretme adına çaba sarf ediyoruz. Büyük bir ekiple çalışıyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı işverenle buluşturup, binlerce kişiyi istihdam etmenin gayreti içerisindeyiz" dedi. ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu ise "Bugün tekstil lojistiği yapan firmamızın mülakatını gerçekleştiriyoruz. 400 kişilik bir alım yapılacak. ESBİM'de her gün 12'ye yakın mülakat yapıyoruz. Bunların hepsini de sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. İş arayan ve işçi arayan tüm vatandaşlarımızı ESBİM'e bekliyoruz. İşsizliğe birlikte çözüm bulacağız" diye konuştu.