Üye Girişi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi - Son Dakika

ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi

28.08.2021 11:37

- ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 400 vatandaşı daha istihdam etti.

- ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi

İSTANBUL - İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 400 vatandaşı daha istihdam etti.

İş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 400 kişi işe yerleştirildi.

"32 farklı branşta meslek eğitimi veriyoruz"

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak ve sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için açılan Meslek Edindirme Kursları'nın devam ettiğini söyleyen Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, "Sanayinin ara eleman ihtiyacını belirlemek üzere sanayicileri sürekli ziyaret etmekteyiz. Buradaki meslek dallarına yönelik Meslek Edindirme Merkezi'nde kurslarımızı açıyoruz. Şu an 32 farklı branşta kursumuz devam ediyor. Bu kursları bitiren vatandaşlarımıza istihdam garantisi sağlıyoruz" dedi.

"İş arayan herkese ESBİM ile iş buluyoruz"

ESBİM ile işsizlik sorununa çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, "İlçemizde faaliyet gösteren, tekstilin öncü firmalarından birinin lojistik bölümüne 400 kişilik alım gerçekleşti. Pandemi şartlarında kişiye özel kalem, dezenfektan dağıtımının yanı sıra ateş ölçümü yaparak ve HES kodlarına bakarak salona girişleri sağladık. ESBİM'de her gün 12'ye yakın mülakat gerçekleştiriyoruz. Bu mülakatlarımızı günlük olarak sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaktayız. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un dediği gibi iş arayan herkese ESBİM'de iş buluyoruz. İş arayan ve işverenleri merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi

Esenyurt Belediyesi, İşsizlik, Esenyurt, İstihdam, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı 11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı 11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı 11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı 10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı 10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti 09:33 Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı 09:26 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı 09:04 ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor         
11:58
Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı         
11:38
Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı         
11:17
Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu         
11:01
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur         
10:25
Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar         
10:05
Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu         
09:31
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı         
09:10
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 12:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement