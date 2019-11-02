Son Dakika Haberleri: ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası
Son Dakika Güncel ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası

ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası

7 saat önce

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) köy okullarına kitap toplama kampanyası başlattı.

ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası, System.String[]

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) köy okullarına kitap toplama kampanyası başlattı.


Dernek, ilk olarak da Çukurhisar ilköğretim okuluna kitap bağışında bulundu. Konu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Nurcan Öcal, "Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği olarak, bir çocuğun hayatından yola çıkarak bir toplumu değiştirmenin mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkanlara sahip olmayan okullara da ulaşmayı amaçlamaktayız. Sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız bu yolda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçları giderirken önceliğimiz onlarla doğrudan iletişime geçmektir. Çalışmalarımızı din, dil, ırk ve etnik unsur gözetmeden hiçbir siyasi görüşün destekçisi olmadan "eşitlik" ilkesi doğrultusunda yürütme esasına dayandırmaktayız. Dernek, kütüphanesiz ve kitapsız hiçbir okulun kalmamasını hedefliyor, özel çocuklar için projeler üretiyor. İlk olarak Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin destekleriyle geçen yıl oluşturulan Çukurhisar İlköğretim Okulu kütüphanesine 2002'yi geçkin kitap bağışında bulunduk. Köy okullarına kitap bağışı kampanyamız için sizlerin de desteklerini beklemekteyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]