Escape From Tarkov 0.12.10.0.1165 güncellemesi için yama notları paylaşıldı

Escape From Tarkov 0.12.10.0.1165 güncellemesi 30 Mart Salı günü Tarkov'a iniş yaptı. Gelen büyük güncellemede birçok yeni ekipman, yeni eşya ve yeni mermi çeşidi oyuna eklendi. Yama notları oyun geliştiricileri tarafından yayınlandı. Oyunun Türkiye elçileri tarafından Türkçe çevirisi yapılan güncelleme detayları resmi forum aracılığıyla Escape From Tarkov oyuncularına sunuldu.
Eklenenler
Yeni Ekipman
Yeni Eşyalar
Yeni silah parçaları
Yeni Takas Eşyaları
Mevcut bölgeye göre görevleri sıralama
"Eşya çoktan alındı" mesajı bildirim kısmına taşındı
"ses çıkarma" tuşuna iki kez basıldığında, çatışmadaki gibi agresif cümleler söylenecek
Yeni teklif verirken, eşya seçme penceresi sol tarafta çıkacak
Raid sonrası ekranda tecrübe kazanımları kategori simgeleri eklendi
Değişenler
Steam Audio çözümlerden sonra geri geldi
Fence'in teklifleri bit pazarında görünmeyecek
Yağmur sesleri %30 daha sessiz
Dayanıklılık ve Güç bonusları azaltıldı
Customs haritasında oyuncu spawn noktaları ayarlandı
"Hideout Management"'in seviye hızı eğer "Solar Batteries" bloğu kurulu ise artacak
Dikkat yeteneğinin ilerleyişi basitleştirildi
Şarjör talimi yeteneğinin ilerleyişi basitleştirildi
Raid sonrası Scav'den kaybolan eşyalar'ın oyun güncellemesi veya backend problemleri sebebiyle alınamaması sorunları
Termal Görselleme Render Sistemi
Artık 'loot' vurgulanmayacak
Yeni system daha dinamik ısı değişimlerine izin verecek (ısıtma, soğutma)
Termal görselleme veya termal görselli görüşler kullanıldığında performans artması için optimizasyonlar
Düzeltildi
Bazı BEAR ve USEC seslerinin yüksek sesli nefes alıp vermesi
Bombaların ses çıkarmadan ve patlama efekti vermeden patlaması hatası
Interchange'de doğarken oluşan aydınlatma sorunu
Hızlı iyileşme ekranın boş olması
Arındırılmış su üretilirken filtrenin bitmesiyle alınan 228 Hatası
Raid'I terk ettikten sonra "şarjör talimi" ilerleyişinin sıfırlanması
Eğer raid'e çok fazla etiketli harita ile girerseniz oyuna girilememesi sorunu
Seçili karakterin özelleştirmesinin standarta sıfırlanması
Exfil süresi bittiğinde araç çıkışının tetiklenmemesi
Atıcı, oyuncuya yakında duruyosa uzaktaki atış sesinin çalması
Factory haritasına çevrimdışı girerken Horde modu seçilirse botların canlanmaması
Bazı bölgelerdeki bazı yerlerde iç mekana yağmur yağması
Kritik parçalar eksik olmasına rağmen silahın ön ayar kaydedilebilmesi
İstemci yeniden başlatıldıktan sonra süresi geçmiş bir davet alınması
Factory'e yeniden bağlanınca gölgelerin görünmemesi
Para birimi dönüşümü hatası (para birimi dönüştürülürken, sonuç miktar gerekenden daha az çıkıyordu)
Koyneylerdeki sıralama ekranının olmaması gereken yerde görünmesi
Scav'ın eşya transfer ekranında eşya incelemenin eşya Scav üstündeyse çalışmaması
Reserve haritasının dış bölümünde Düşen kovan ve seken mermilerin bunker içindeki oyuncular tarafından da duyulması
Cultist bıçağının sigortalanmaması
Raid esnasında atış tipinin çeviri hatası
Oyuncu profillerindeki notlara bakma
Bölgelerdeki çeşitli küçük ayarlamalar
Çeşitli küçük hatalar
Çeşitli ağ hataları
Diğer hatalar (spam hataları, çökme ve kopmaya sebep olan kritik hatalar, hata 228 vs)
Yapay Zeka Değişiklikleri
Hareketli yapay zeka artık sabit yapay zekadan daha az isabetli olacak
Çalının yapay zeka üstündeki etki parametreleri değişti (botlar daha kötü görecek)
Normal yapay zekanın oyuncuyu fark ettiğindeki reaksiyonu yavaşladı
Oyuncunun son konumunu takip etme parametreleri değişti (daha az takip edecekler)
Yapay zekanın maksimum düşman tespit etme alanı düşürüldü
Yapay zeka artık yere eğilirken ateş etmeyecek
Yardakçısı olmayan Scav Boss'ların doğması düzeltildi
Scav Boss'ların offline modda düşmana saldırmama hareketi düzeltildi
Keskin nişancı yapay zekaların spawnı değiştirildi
Yapay zekayla alakalı çeşitli sunucu hataları
Optimizasyon
Shader Sistemi Değişimi
Görsel efekt, çatışma esnasında veya raid başında shader'dan dolayı oluşan donma ve minik donmalar giderildi
Bellek optimizasyonu
Mip Streaming Ayarının Geliştirilmesi ve Düzeltilmesi
Yüksek VRAM'e sahip kartlarda grafik belleğin kullanımını ciddi şekilde optimize eden ve düşük VRAM'e sahip sistemlerde bellek optimizasyonu sağlıyor. Daha yumuşak bir render süreci ve kaplama yüklemesinden meydana gelen küçük donmaları gideriyor.
Seçenek herhangi bir kaplama kalitesinde bulunabilir, sadece yüksek ayarlarda değil
Seçenek varsayılan olarak devre dışı
Raidlerde düşük kaplama ayarında bazı eşya simgelerinin mip-streaming ayarı seçiliyken belli olmaması
Etkili bir kaplama yayınlama sistemi için, Windows swap dosyasını SSD'de tutmak önerilir
Bilinen Hata
"Awaiting session start" aşamasında bazı oyuncuların ara sıra nadir görülen bir sorunla karşılaşabileceğinin ve bunun sonucunda baskına girerken yükleme ekranının süresiz olarak devam edebileceğinin farkındayız. Bundan etkilenirseniz, lütfen bize hata raporu gönderin ve ardından düzeltmek için oyunu yeniden başlatın. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.
Escape From Tarkov 0.12.10.0.11565 güncellemesinin ardından 2 Nisan Cuma günü bazı hataları düzeltmek için oyuna bir güncelleme daha yapıldı. Gelen küçük yamada bazı hatalar çözüldü.
Düzeltilenler
El bombaların efekt olmadan veya sesi çıkmadan patlama sorunu
"Awating session start" ekranında donma sorunu
NcStar ADO P4 Sniper dürbününde ki sorun
Refleks nişangahlarının gölgelendiricisinin yanlış çalışma sorunu
Termal görüntüleme cihazlarındaki çeşitli düzeltmeler
Kullanıcı ara yüzünde çeşitli düzeltmeler
Yama notlarının orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › Escape From Tarkov 0.12.10.0.1165 güncellemesi için yama notları paylaşıldı - Son Dakika