Escape Plan: The Extractors Filmi

Hong Kong
temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, 'Şeytan'ın İstasyonu' olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya
hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir. Yönetmen:
John HerzfeldSenaryo:
Miles Chapman , John HerzfeldOyuncular: Sylvester Stallone
, Dave Bautista
, 50 Cent
, Jin Zhang, Harry Shum Jr., Devon
Sawa, Jaime King
, Lydia Hull, Melise, Russell Wong, Daniel Bernhardt
, Jeff Chase
, Rob de Groot , Holland Herzfeld, Tyler Jon Olson, Tony Demil, Shea Buckner, Justin Yu, Heidi
Lewandowski, Danni Wang, Sergio Rizzuto, Josh Altman, Stephen Oyoung, Jen Sung, Rosy Hong, Lu Junchang, Khalid Ghajji, Nicholas Verdi, David William No, Mónica López, Darko OstojicFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Escape Plan: The ExtractorsYapımcı Firma:
Emmett Furla Oasis Films (EFO Films)Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
12.07.2019Escape Plan: The Extractors Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.