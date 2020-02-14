Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Rus lider Putin: Bir ailede anne ve baba olur - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Rus lider Putin: Bir ailede anne ve baba olur - Son Dakika Dünya

Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Rus lider Putin: Bir ailede anne ve baba olur

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı. Göreve geldiğinden bu yana Ortodoks Kilisesi ile uyumlu hareket eden Putin, ülkesini batılı liberal değerlerden uzak tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Rus lider Putin: Bir ailede anne ve baba olur, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı.


Rusya Anayasası'nda planlanan değişikliklerle ilgili çalışmalar yürüten komisyonla yaptığı toplantıda konuşan Putin, görevde olduğu sürece ülkesinde eşcinsel evliliğin yasalaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:17 
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