Eşcinsel ilişkiye ait videoyla şantaj yapan adam bıçaklanarak öldürüldü! Katil suçunu direkt itiraf etti - Son Dakika
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Eşcinsel ilişkiye ait videoyla şantaj yapan adam bıçaklanarak öldürüldü! Katil suçunu direkt itiraf etti

17.07.2022 10:25

İstanbul Esenler'de Şeyhmus S., Erkutay D. ile yaşadığı eşcinsel ilişki esnasında videoya aldığı anlarla şantajda bulundu. Şantajda bulunan Şeyhmus S. zorla ilişkiye girmek istediği Erkutay D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı Erkutay, olay yerinde gelen ekiplere suçunu itiraf ederek, "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm" dedi.

Geçen çarşamba günü Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Erkutay D. ve Şeyhmus S. yaklaşık 5 yıl önce tanıştı. İddiaya göre tanıştıkları gün alkol alan ikili birlikte oldu. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti. Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.'nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti. Olay günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Erkutay D.tarafından bıçaklandı.

"BU BIÇAKLA YAPTIM"

Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi. Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu. Erkutay D.'nin "İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım" dediği öğrenildi.

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitti! Öldürüp üzerini battaniye ile örttü

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.'nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay yerinden kareler;

Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitti! Öldürüp üzerini battaniye ile örttü
Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitti! Öldürüp üzerini battaniye ile örttü
Eşcinsel ilişkiye videolu şantaj cinayetle bitti! Öldürüp üzerini battaniye ile örttü
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Kaynak: DHA

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşcinsel ilişkiye ait videoyla şantaj yapan adam bıçaklanarak öldürüldü! Katil suçunu direkt itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşcinsel ilişkiye ait videoyla şantaj yapan adam bıçaklanarak öldürüldü! Katil suçunu direkt itiraf etti - Son Dakika
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