"Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi - Son Dakika
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"Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi

22.09.2022 09:21
"Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi

Avrupa'da "eşcinsel imam" olarak tanınan Fransız-Cezayir uyruklu imam Ludovic-Mohamed Zahed'in, "Brand Week İstanbul" etkinliği kapsamında gerçekleştireceği konuşma iptal edildi.

Avrupa'da "eşcinsel imam" olarak tanınan Fransız- Cezayir uyruklu imam Ludovic- Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması iptal edildi.

İSMİ ORGANİZASYONUN RESMİ SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KALDIRILDI

7-11 Kasım Brand Week İstanbul konuşmaları etkinliği kapsamında konferans vermesi beklenen Zahed'in ismi organizasyonun resmi internet sitesinden kaldırıldı. Organizasyon, Instagram'da Zahed hakkında yapılan paylaşımları da sildi.

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Mohamed Zahed, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Eşcinsel imam' Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi - Son Dakika
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