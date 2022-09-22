"Eşcinsel imam" Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştireceği konuşma iptal edildi

Avrupa'da "eşcinsel imam" olarak tanınan Fransız- Cezayir uyruklu imam Ludovic- Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması iptal edildi.

İSMİ ORGANİZASYONUN RESMİ SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KALDIRILDI

7-11 Kasım Brand Week İstanbul konuşmaları etkinliği kapsamında konferans vermesi beklenen Zahed'in ismi organizasyonun resmi internet sitesinden kaldırıldı. Organizasyon, Instagram'da Zahed hakkında yapılan paylaşımları da sildi.