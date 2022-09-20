"Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor

Batı'nın dünya nüfusunu düşürmek için LGBT propagandasına karşı aileler 18 Eylül'de Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmişti. Türkiye'de artan LGBT propagandasına karşı tepkilerin yükseldiği bu zamanlarda skandal etkinlik düzenleniyor.

FRANSA'DA BİR ERKEKLE EVLİ

Ludovic-Mohamed Zahed hakkında, "Zahed ve Qiyaammudeeen Jantjies evli bir Gay Müslüman çift olarak yaşıyor" ifadeleri kullanılıyor. Öte yandan LGBT evlilikleri 2013 yılından bu yana Fransa'da yasal.

TEPKİ ÇEKEN ETKİNLİĞE KİMLER DESTEK VERİYOR?

Fransa'da Muslim Homosexuals of France yani Fransa'nın Müslüman Eşcinselleri isimli LGBT kuruluşunun başında faaliyetlerini yürüten ve kamuoyuna "Eşcinsel İmam" olarak yansıtılan Ludovic-Mohamed Zahed, 7-11 Kasım arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne konuşmacı olarak geliyor.

Hisselerinin büyük çoğunluğunun İspanyol şirkette olan Garanti BBVA, Time To Reset (Zamanı Sıfırla), Bayer, Arçelik, Habertürk, Show TV, Nestle, Meta, Mesa, Eczacıbaşı veL'Oréal Paris, Brand Week etkinliğinin sponsoru oldu.

WIKIPEDIA'NIN ZAHED'İ TANIMLAMASI: İSLAM BİLGİNİDİR

Wikipedia Ludovic-Mohamed Zahed'i, "Fransız-Cezayirli bir imam ve İslam bilginidir. Açıkça eşcinsel bir Müslüman olan Zahed, LGBT ve feminist Müslüman toplulukları barındırmak amacıyla Paris, Fransa'da İslami bir ibadet odasının kurucusudur. Ayrıca LGBT Müslüman derneği HM2F'yi kurdu ve Marsilya'daki Calem Enstitüsü'nü yönetiyor." ifadeleriyle tanımladı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DE KONUŞMACI

Öte yandan planlan konferansta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Levent Gültekin Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, İYİ Parti'ye çalışan Andy-Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar ve Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Hatem Ete konuşmacı olarak yer alacak.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: İPTAL EDİLSİN

7-11 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan konferans için sosyal medyada büyük tepki yükseliyor. Kullanıcılar, konferansın engellenmesini için yetkililere çağrı yapıyor.

İşte söz konusu etkinliğe gelen tepkiler: