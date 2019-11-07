Eşcinsel penguenler ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor
6 saat önce
Sydney'deki bir akvaryumda yaşayan ve geçen yıl başarılı şekilde yavru yetiştiren eşcinsel penguenlere bu yıl ikinci bir yumurta verildi.
Sydney'deki bir akvaryumda yaşayan ve geçen yıl başarılı şekilde yavru yetiştiren eşcinsel penguenlere bu yıl ikinci bir yumurta verildi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:57
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