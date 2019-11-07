Eşcinsel penguenler ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor
7 saat önce
Sydney'deki bir akvaryumda yaşayan ve geçen yıl başarılı şekilde yavru yetiştiren eşcinsel penguenlere bu yıl ikinci bir yumurta verildi.
Avustralya'nın Sidney kentindeki bir akvaryumda yaşayan ve geçen yıl başarılı şekilde yavru yetiştiren eşcinsel penguenlere bu yıl ikinci bir yumurta verildi.
Birbirine penguenler dünyasında evlilik anlamına gelen "özel taş" verdiği söylenen Magic ve Sphen adlı erkek penguenlerin diğer çiftler arasında en büyük ve itinalı yuvayı yapmaları bakıcılarının dikkatini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:13
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