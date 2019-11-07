Son Dakika Haberleri: Eşcinsel penguenler ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor
Son Dakika Dünya Eşcinsel penguenler ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

Eşcinsel penguenler ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor

7 saat önce

Sydney'deki bir akvaryumda yaşayan ve geçen yıl başarılı şekilde yavru yetiştiren eşcinsel penguenlere bu yıl ikinci bir yumurta verildi.

Eşcinsel penguenler ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor, System.String[]

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir akvaryumda yaşayan ve geçen yıl başarılı şekilde yavru yetiştiren eşcinsel penguenlere bu yıl ikinci bir yumurta verildi.


Birbirine penguenler dünyasında evlilik anlamına gelen "özel taş" verdiği söylenen Magic ve Sphen adlı erkek penguenlerin diğer çiftler arasında en büyük ve itinalı yuvayı yapmaları bakıcılarının dikkatini çekti.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:13 
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