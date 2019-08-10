Son Dakika Haberleri: Eşcinsel penguenler kuluçkaya yattı
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Eşcinsel penguenler kuluçkaya yattı

1 saat önce

Berlin Hayvanat Bahçesi'nde eşcinsel penguen çift Skipper ve Ping terk edilmiş bir yumurtayı sahiplendi.

Eşcinsel penguenler kuluçkaya yattı, System.String[]
Berlin Hayvanat Bahçesi'nde eşcinsel penguen çift Skipper ve Ping terk edilmiş bir yumurtayı sahiplendi.Berlin Hayvanat Bahçesi'nde eşcinsel penguen çift Skipper ve Ping terk edilmiş bir yumurtayı evlat edindi.

Bakıcı Norbert Zahmel "Yumurtayı erkek penguenlerden birinin önüne koyduk. Ne yapması gerektiğini hemen anladı. İlk kez eşcinsel bir penguen çiftinin kuluçkaya yatmasını deniyoruz" diye konuştu.

Berlin Hayvanat bahçesinden bir bakıcı Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada daha önce de Skipper ve Ping'in buldukları taş veya balıkları kuluçkaya yatmak için kullandıklarını aktardı.

Penguenlerin kuluçka dönemi yaklaşık 55 gün sürüyor. Kuluçkaya yatan penguen çiftinin başarılı olup olamadığı Eylül ayında belli olacak. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada bunun yumurtanın döllenmiş olup olmamasına bağlı olduğu ve bunun şu an için bilinmediğini belirtildi.

Skipper ve Ping Berlin Hayvanat bahçesinin ilk eşcinsel penguen çifti değil. Hayvanat bahçesi daha önce Stan ve Ollie adlı kral penguen çifte ev sahipliği yapmıştı.

Sydney Denizaltı Akvaryumu'nda geçen yıl iki erkek penguen başarılı bir kuluçka sürecinin ardından bir bebek penguen sahibi olmuştu.

2000'li yılların başında New York'taki Central Park Hayvanat Bahçesi'nde de iki erkek çember sakallı penguen ebeveyn olmuştu.

Reuters, dpa/BW,BÜ

(c)
Hayvanat Bahçesi, Penguen, Berlin, Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:30 
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