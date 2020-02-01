Eşcinsellik genetik mi?

Genlerimizin cinsel tercihlerimizi nasıl etkilediği hep merak konusu olmuştur. Eş cinselliğin genetik mi yoksa dış etkenlerden mi kaynaklandığı sorusu büyük tartışmalara yol açıyor.



Bu konuda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı bilimsel araştırmalardan birisi olan bir çalışmaya göre bir kişinin kendi cinsinden biriyle cinsel ilişkiye girmesinde genetik faktörlerin muhtemelen üçte bir oranında rol oynadığı sonucu çıkıyor.