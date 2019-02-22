Escobar Efsanesi 3.2 Saniyede Yıkıldı

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başkent Bogota'da uzun süre ikamet ettiği Monaco binası, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yıkıldı.

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başkent Bogota'da uzun süre ikamet ettiği Monaco binası, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yıkıldı.



Hakkında pek çok dizi ve film çekilen Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başkent Bogota'da ikamet ettiği Monaco binası yıkıldı. 1980'li yıllarda uyuşturucu trafiğinin ve Medellin kartelinin simgelerinden olan bina, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yerle bir edildi. Yerel saatle 11.50'de patlatılan binanın yıkım işlemleri sabah saat 06.00'da başladı. Binanın çevresi 100 metreye kadar tahliye edildi. Yıkımda toplam bin 500 kişi ve Afet Risk Yönetimi İdaresi Başkanlığı uzmanları yer aldı.



Bölge sakinlerinden Amparo Palacio, "Bunun nihayet sona erdiğine minnettarım. Turistlerin binayı izlemeye, fotoğraf çekmeye, sanki harika bir şeymiş gibi göstermeye gelmelerinden yorulmuştuk" dedi.



Bogota'nın en lüks semti El Poblado'da yer alan bina, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın son ikametgahı olarak biliniyor. - BOGOTA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti

Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı

Ahmet Kural, Mahkeme Esprisiyle Takipçilerinin Tepkisiyle Karşılaştı

Son Dakika! İstanbul'da Doğal Gaz Çalışması Sırasında Göçük Meydana Geldi! Bir Kişi Hayatını Kaybetti