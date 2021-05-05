Escon Enerji Novartis'in iki fabrikasına güneş enerji sistemi kurdu

Enerji hizmet şirketi Escon Enerji, Novartis Grup Türkiye'ye bağlı iki üretim tesisinde bir dizi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji çalışması gerçekleştirdi.

Escon Enerji bu kapsamda son olarak, Novartis Grup Türkiye'ye bağlı Novartis İlaç'ın Kurtköy'de, aynı gruba bağlı Sandoz İlaç'ın ise Gebze'de yer alan üretim tesislerinde enerji verimliliği ve yenilebilir enerji çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Onur Ünlü: "Fabrikaların her şeyden önce tasarruf kültürüne sahip olmaları gerekiyor"

Enerji verimliliği yönetiminin, uzun soluklu ve sabırla yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyen Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, "Bu sürecin ilk adımı olan enerji tasarrufu; iklimlendirme ayar noktalarının optimize edilmesi, gereksiz aydınlatmanın kapatılması gibi davranışsal iyileştirmeler ile israfın önüne geçmeyi hedefler. Novartis Grup Türkiye'nin kurum kültürü halihazırda bu süreci kapsıyordu. Biz de bu doğrultuda ikinci adım olan enerji verimliliği alanında yıllardır başarıyla gerçekleştirdiğimiz çok sayıda projemizde kullandığımız ısı pompası sistemini Novartis'e de kuruyoruz. Bu sürecin son adımı olan minimize edilmiş enerji tüketiminin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlama işlemi ise güneş enerjisi sistemleri ile gerçekleştirilecek. Novartis bu çalışmalarla enerji verimliliğini artırırken, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe de daha fazla katkı sunacak" dedi.

Y. Tolga Sunay: "Yenilenebilir enerji kaynakları ile karbon emisyonlarımızı minimize ediyoruz"

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilirliği odağına alan bir üretim modeli uyguladıklarını ifade eden Novartis Teknik Operasyonlar Türkiye Teknik Servisler Lideri Y. Tolga Sunay ise "Global vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda hem üretim için tükettiğimiz enerjiyi düşürmek amacıyla aralıksız çalışıyor ve yatırımlarımızı kesintisiz hayata geçiriyor hem de enerji verimliliğini artırıcı projeler ile düşürdüğümüz enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karbon emisyonlarımızı minimize ediyoruz. Escon Enerji ile iki fabrikamızda birden yürüttüğümüz projeler de bu hedefler doğrultusunda attığımız önemli bir adım oldu" diye konuştu. - İSTANBUL