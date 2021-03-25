ESCON Enerji, Ukrayna'daki projesini Nisan ayında tamamlayacak - Son Dakika

ESCON Enerji, Ukrayna'daki projesini Nisan ayında tamamlayacak

25.03.2021 10:37
ESCON Enerji, Ukrayna'daki projesini Nisan ayında tamamlayacak, System.String[]

Enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Lactalis'in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında geçen Kasım ayında başladığı performans garantili enerji verimliliği projesini Nisan ayı içerisinde tamamlayacağını açıkladı.

Enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Lactalis'in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında geçen Kasım ayında başladığı performans garantili enerji verimliliği projesini Nisan ayı içerisinde tamamlayacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk enerji hizmet şirketlerinden biri olan ESCON Enerji, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürülebilir enerji yönetimine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda son olarak, süt ve süt ürünleri sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Lactalis'in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında başladığı enerji verimliliği projesinde sona yaklaştı. 2020 yılının Kasım ayında başlanan projenin, Nisan ayı içinde anahtar teslim olarak tamamlanması planlanıyor. ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Eski ve düşük verimli sistemi son teknoloji soğutma sistemi ile değiştiriyoruz"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Genel Müdür Onur Ünlü, "Süt ve süt ürünleri üretiminin en önemli süreçlerinden birini buzlu su sistemleri oluşturuyor. Biz de tüm işletmelerinde çevreye duyarlı, yüksek teknolojili ve enerji verimli üretime büyük önem veren Lactalis'in Ukrayna fabrikasında, soğutma sisteminin revizyonunu yapmak üzere harekete geçtik. Bu kapsamda eski ve düşük verimli sistemi, son teknoloji soğutma sistemi ile değiştiriyoruz. Performans garantili enerji verimliliği revizyonumuz ile yılda 851 bin 708 kW elektrik tasarrufu elde edilecek. Bu da fabrikanın soğutma için harcadığı elektrik tüketiminde yüzde 26, toplam fabrikanın enerji tüketiminde yüzde 12 tasarrufa denk geliyor. Bu yüksek tasarruf sayesinde proje kendini iki yılın altında bir sürede amorti edecek" dedi.

"Hedef Lactalis'in dünya genelindeki 250 fabrikasına hizmet vermek"

Lactalis'in global sistem çözüm ortağı olarak firmanın Türkiye ve yurt dışındaki fabrikalarında enerji verimliliği çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Onur Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar şirketin Türkiye'de bulunan 5 fabrikasında atık ısı geri kazanımı, soğutma sistemi ve soğuk hava depoları revizyonu, enerji izleme ve otomasyon sistemleri olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca bu projelerin Verimlilik Artırıcı Proje desteklerinden faydalanması için danışmanlık hizmeti verdik. Bu başarılı çalışmaların ardından şirketin global tedarikçisi olduk. Bu da şirketin dünya genelinde bulunan 250'ye yakın fabrikasına enerji verimliliğini artırıcı hizmet ve sistem çözümleri verebileceğimiz anlamına geliyor. Şu ana kadar firmanın Güney Afrika, Efremov-Rusya ve Pavlograd-Ukrayna fabrikalarına teknik destek hizmeti sağladık. Hedefimiz, şirketin Laval-Fransa'da bulunan mühendislik merkezi ile koordineli olarak bütün üretim tesislerine hizmet verebilmek".

Performans garantili proje 7/24 çevrim içi olarak izlenebilecek

Verilen bilgiye göre enerji hizmet şirketi, Lactalis'in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında, eski ve düşük verimli, soğutucu akışkan olarak amonyak kullanılan soğutma sistemini, Mitsubishi Heavy Industries firmasının son teknoloji ile imalatını yaptığı su soğutmalı, R134A soğutucu akışkanlı ve santrifüj kompresörlü soğutma grubu ile değiştiriyor. Proje kapsamında soğutma grubu değişimine ilaveten kapalı tip ve hız sürücülü soğutma kulesi, debi kontrolü için hız sürücülü kondenser ve evaporatör pompaları ile enerji izleme ve otomasyonu sistemleri kurulacak. Şirketin geliştirdiği Energy Eye çevrim içi izleme sistemi ile performans garantili kurulan sistemin tüm parametreleri 7/24 canlı olarak izlenebilecek. - İSTANBUL

ESCON Enerji, Ukrayna'daki projesini Nisan ayında tamamlayacak
ESCON Enerji, Ukrayna'daki projesini Nisan ayında tamamlayacak

Ukrayna, Enerji, Kasım, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESCON Enerji, Ukrayna'daki projesini Nisan ayında tamamlayacak - Son Dakika Ekonomi


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