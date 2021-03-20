ESDER Başkanı Çelikus: "Esnafın TESKOMB kredilerine yeni yapılandırılma için teşekkür ediyoruz"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnafın Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kredilerinin yapılandırılması dolayısıyla Ticaret Bakanlığına, TESKOMB ve Türkiye Halk Bankasına teşekkür etti.

Çelikus, yazılı açıklamasında, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen esnaftan TESKOMB'un gecikme payı almaktan vazgeçtiğini belirterek, anapara borçlarını da 18 ay taksitlendirme imkanı sunduğunu bildirdi.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçlarını yapılandıran ve taksiti devam edenlerin de kalan taksitlerinin (faizsiz olarak) 6 ay sonrasına ertelendiğine dikkati çeken Çelikus, "Bu jestleri için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül'e ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a esnaf ve sanatkar adına teşekkür ediyorum. Aynı jesti ve desteği özel bankalardan da bekliyoruz, dost kara günde belli olur." ifadelerini kullandı.

Çelikus, borcunu zamanında ödeyen esnaf ve sanatkarların da bu ödeme alışkanlıklarının devamı için belli oranda indirim yapılmasıyla ödüllendirilmesini istedi.