ESDER'den esnaf temsilcilerine

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnafı temsil eden yapıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkıntılı günler geçiren üyelerini destekleyecek adımlar atmaya çağırdı.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), federasyonlar ve esnaf odalarının, içinde bulunulan süreçte esnafı desteklemesi gerektiğini belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılan Kovid-19 nedeniyle esnafın işlerinin kötüye gittiğine dikkati çeken Çelikus, şunları kaydetti:

"Esnafımız, zor bir ekonomik süreçten geçtiğimiz şu günlerde, bağlı oldukları odalara olan aidat borçlarını ödeyemez duruma geldi. Bu bağlamda esnaflarımız için mevcut borçların affını ve en az 3 ay aidat alınmamasını istiyoruz. ESDER olarak üyelerimizden 3 ay aidat tahsilatı yapmayacağız. Aynı duyarlılığı TESK, federasyonlar ve odaların da göstermesini bekliyoruz. Devletimiz vatandaşımıza bu zor günleri kolay atlatabilmesi için çeşitli desteklerde bulundu. Esnaf temsilcilerinin de elini taşın altına koyarak, üyelerinin yükünü hafifletmesi lazım. TESK'in imkanlarıyla, esnaf ve sanatkarımıza kira desteğiyle katkıda bulunmasını esnafımız adına talep ediyoruz. Bu zor günlerde fedakarlık yapmak hepimiz için milli bir meseledir."