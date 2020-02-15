Esed'den kaçan İdlib'deki siviller, dondurucu karın pençesine düştü - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde etkili olan kar yağışları ve dondurucu soğuklar, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin evsiz bıraktığı sivillerin hayatını olumsuz etkilerken, aileler çadırlarını ve çocuklarını ısıtacak yardımları bekliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve kar yağışları, yerinden edilmiş yüz binlerce sivilin hayatını daha da zorlaştırdı.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin sivile kucak açan İdlib'in güneybatısındaki Hırbat Ec-Cevz beldesi, soğuk hava ve etkili kar yağışlarına teslim oldu.

Bölgede, sivillerin sığındığı çadırlar beyaz örtüye bürünürken, zarar gören bazı çadırlar ise yıkıldı. Soğuk havalara karşı çetin bir sınavdan geçen siviller, ısınma yolları arıyor.

Çocuklarını ısıtmak isteyen aileler, çareyi beraberlerinde getirdikleri kıyafetleri yakmakta buluyor.

"Çadırların bir kısmı yıkıldı"

Hırbat Ec-Cevz Kampı sakinlerinden Musa Ebu Reşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığındıkları bölgenin dondurucu soğuklar ve yoğun kar etkisi altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yoğun kar yüzünden çadırların bir kısmı yıkıldı, yollar kesildi. İhtiyacını karşılamak isteyenler, çadırlarından çıkamıyor. Çocuklar okullara gidemiyor. Aslında en büyük sorun, buradaki insanların ısınmaları için gerekli malzemelerinin bulunmaması. Zor kış şartları, ailelerin çilesini artırıyor."