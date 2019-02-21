Esed'in Cezaevinde Çocukların Feryadından Uyuyamazdık" (1)
2 saat önce
Beşşar Esed rejiminin alıkoyarak cezaevinde işkence ettiği kadınlardan Samar el Halit, geceleri işkence edildiği için çığlık atan çocukların seslerinden uyuyamadıklarını söyledi.
Beşşar Esed
rejiminin alıkoyarak cezaevinde işkence ettiği kadınlardan Samar el Halit, geceleri işkence edildiği için çığlık atan çocukların seslerinden uyuyamadıklarını söyledi. Suriye
'de 8 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkat çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan Uluslararası Vicdan Hareketi, dün İstanbul Haliç
Kongre Merkezinde bir araya geldi. Hareket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'ne kadar çeşitli aktivitelere katılacak.
AA, bu vesileyle rejimin cezaevlerinde işkence görmüş kadınlardan Samar el Halit'e ulaştı. Şam
'da 2014 yılında tutuklandığını söyleyen Halit, "Şam'da evime giderken beni bekleyen ekip vardı. Zorla alıkoydular. Beni alan kişi sivildi. 'Bir hareket yapmadan yürü. Kaçmaya çalışırsan ölürsün' dedi. 'Ailen ve çocukların elimizde. Bir tek sen kaldın' diye tehdit ettiler." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:43 Kaynak: AA
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