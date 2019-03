Esed'in İktidarda Kalma Arzusu Uğruna Suriyeliler Bedel Ödedi"

NEW Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir makalede, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in kendi bekası uğruna ülkede 8 yıldır büyük yıkımlara yol açtığı vurgulanarak "Esed'in iktidarda kalma arzusu uğruna sıradan Suriyeliler her şeyin bedelini ödedi." değerlendirmesine yer verildi.



Gazetede, "Raja Abdurahim" imzasıyla çıkan "Esed ya da biz bu ülkeyi yakacağız: Suriye rejimi nasıl hükümetini devam ettirdi" başlıklı makalede, Suriye'de 8 yıldır süren savaşın bilançosu ve Esed'in politikaları masaya yatırıldı.



Ülkede 15 Mart 2011'de protestocular ilk kez sokağa çıktığında, Esed rejiminin gerilimi azaltacak ılımlı bir politikayı tercih etmediği vurgulanan makalede, "Bunun yerine Esed rejimi şiddetle baskı kurmayı, protestocuları 'terörist' olarak nitelemeyi ve bu göstericileri silahlı bir direniş kurmaya itmeyi seçti." görüşüne yer verildi.



"Suriyeliler her şeyin bedelini ödedi"



Suriye'deki 8 yıllık iç savaş nedeniyle yaklaşık yarım milyon kişinin öldüğü, insanların yıkık binaların zemin katlarında yaşadığı, çocukların penceresiz kapısız okullara gittiği ve yaklaşık 11 milyon kişinin yerinden edildiğine işaret edilen makalede, "Esed'in iktidarda kalma arzusu uğruna sıradan Suriyeliler her şeyin bedelini ödedi." ifadesi kullanıldı.



Makalede, Esed rejiminin Halep ve Suriye'nin diğer kesimlerindeki tarihi dokulara da ciddi zararlar verdiği vurgulandı.



Makalede görüşlerine yer verilen, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası eski Şefi Frederic Hof, "Esed, ancak bu gösterileri bir mezhep mücadelesi ve silahlı mücadeleye çevirirse ayakta kalabilecekti." değerlendirmesinde bulundu.

