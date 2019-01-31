Son Dakika Haberleri: Esed'in Kontrolündeki Bölgelerde Tüp Kuyruğu Çilesi

Esed'in Kontrolündeki Bölgelerde Tüp Kuyruğu Çilesi

2 saat önce

İDLİB/ Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerdeki siviller, mutfak tüpü temin edebilmek için dağıtım merkezlerinin önünde yüzlerce kişilik sıraya giriyor.

Esed'in Kontrolündeki Bölgelerde Tüp Kuyruğu Çilesi, System.String[]
İDLİB/ Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerdeki siviller, mutfak tüpü temin edebilmek için dağıtım merkezlerinin önünde yüzlerce kişilik sıraya giriyor.

Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam, Halep, Lazkiye ve Humus gibi kentlerde yaşanan mutfak tüpü sıkıntısı, sosyal medyada yer alan görüntülerle gün yüzüne çıktı.

Lazkiye ilinin merkezinde çekilen görüntülerde yüzlerce sivilin mutfak tüpü için kuyrukta beklediği görülüyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, rejimin gaz merkezlerinden tüp almak isteyenler bazen günlerce sıra beklemek zorunda kalabiliyor.

Karaborsada ise daha kısa sürede temin edilen mutfak tüpünün fiyatının 10 bin Suriye Lirası (103 TL) civarında olduğu, bunun rejimin memurlara verdiği ortalama maaşın dörtte birine karşılık geldiği belirtiliyor.

Esed yanlısı sanatçılar dahi tepki gösterdi

Esed yanlısı sanatçılar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Arap dünyasınca tanınan Şükran Murtece isimli oyuncu, 9 Ocak'ta Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Beşşar Esed'e hitap ederek, "Halkımız yorgun. Gaz yok. Mazot yok. Benzin yok. Elektrik yok. Evlerin kirası yüzbinlerce liraya ulaştı. Çocuklar için süt yok. Bir kutu sütün fiyatı 11 Suriye lirasına ulaştı. Artık yorulduk. Televizyonlarda ve radyolarda sadece vaatler ve sözler veriliyor. Savaşta ölmeyenlerin soğuktan, kahırdan ve pahalılıktan ölmesi akıl almaz bir şey." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Eymen Zeydan da 11 Ocak'taki açıklamasında, "Bizi gaz ve elektrik peşinden koşturarak onurumuzu çalmayın." demişti.

Krizin baş gösterdiği Aralık 2018'de Esed rejiminin petrol bakanı Ali Ganim, Suriye'de gaz sıkıntısı yaşanmadığını öne sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:14 Kaynak: AA

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