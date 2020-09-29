Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti - Son Dakika

Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti

Suriye'deki rejimin mal varlıklarına el koyduğu, ülkenin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed'in kuzene Rami Mahluf, rejimle arasındaki sorunların devam ettiğini belirterek, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti, System.String[]

Suriye'deki rejimin mal varlıklarına el koyduğu, ülkenin en zengin iş adamı ve Beşşar Esed'in kuzene Rami Mahluf, rejimle arasındaki sorunların devam ettiğini belirterek, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından mayıs ayından bu yana yaptığı açıklamalarda haksızlığa uğradığını savunan Mahluf, rejimi hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu.

Rejim tarafından ülkedeki mal varlıklarına el konulan Mahluf, "Ortadoğu'nun en büyük dolandırıcılık operasyonu, güvenlik şemsiyesi altında, 'savaş zenginleri' lehine gerçekleşiyor. Bunlar ülkeyi yoksullaştırmakla kalmayıp insani yardım kurumlarını da yağmalıyor." diyerek şikayetlerini tekrarladı.

Mahluf, rejimle arasında sorunların devam ettiğini gösteren söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:

"Hükümete daha önce gönderdiğimiz çok sayıda mektup cevapsız kalınca, bugün Yüksek Yargı Konseyi başkanına bir yazı gönderdim. Konuyu ele alması ve yoksullara haklarını vermesini bekliyoruz. Zira yoksullarla ilgilenen sadece (rejim tarafından el konulan) bu kurum vardı. Gönderdiğim yazının içeriğini ilerleyen günlerde sizlerle de paylaşacağım. Yüksek Yargı Konseyi başkanına güvenimiz tam."

Paylaşımında Suriye'deki şirketlerini "Ramak Kalkınma ve İnsani Projeler Kurumu" adı altında birleştirdiğini aktaran Mahluf, Esed rejimi içinden isim vermeden ve 'savaş zenginleri' olarak nitelediği bazı kişilerin bu şirketlere el koymasını konsey başkanına şikayet ettiğini ifade etti.

Mahluf'un güvenlik yapılanmasıyla çekişmesi ve tasfiyesi

Aynı zamanda rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Rami Mahluf, mayıs başında sosyal medyadan rejimin güvenlik bürokrasisiyle yaşadığı krize ilişkin videolu paylaşımlar yapmıştı.

Mahluf, ilk paylaşımında Suriye'de sahibi olduğu GSM şirketi Syriatel'e yönelik mali denetimlerde haksızlık yapıldığını savunarak eleştirilerde bulunmuştu.

Rejimin en zengin iş adamı Mahluf, kendisinden istenen vergilere karşı çıkıp Esed'den devreye girmesini istemişti.

Mahluf ikinci paylaşımında ise büyük vergilerle karşı karşıya kalan şirketleri üzerindeki baskıdan ötürü "güvenlik bürokrasisini" suçlayarak geri adım atmayacağını açıklamıştı.

Nerede bulunduğu bilinmeyen Mahluf'un, mayıs ayında özellikle güvenlik yapılanmasını hedef alması, bu yapının başındaki isim olan Ali Memluk'la arasında büyük bir çekişmenin başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Nitekim Mahluf, 20 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini açıklamıştı.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başlayıp 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Resmi Gazete, İş Adamı, Suriye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed'in oligark kuzeni Mahluf, rejimi yargıya şikayet etti - Son Dakika

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