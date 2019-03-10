Son Dakika Haberleri: Esed Rejimi 8 Yıl Sonra Aynı Yerde Protesto Edildi

Esed Rejimi 8 Yıl Sonra Aynı Yerde Protesto Edildi

1 saat önce

Suriye'de halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde, 8 yıl sonra yine Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteri düzenlendi.

Esed Rejimi 8 Yıl Sonra Aynı Yerde Protesto Edildi, System.String[]
Suriye'de halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilinde, 8 yıl sonra yine Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteri düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Dera ilinin Dera Beled bölgesinde, Hafız Esed heykelinin dikilmesi üzerine, halk tepki gösterdi.

Onlarca sivil, "Yaşasın Suriye, Esed gitsin","Allah, Suriye ve özgürlük", "Suriye bizimdir. Esed ailesine ait değildir" sloganları atarak yürüdü.

Rejim karşıtlarının 8 yıl önce ilk gösterileri düzenlediği Omri Cami'nin önünde de çocuklar bir araya gelerek, "Dur, burada heykel var", "Halk ölür ama kahrolmaz" yazılı Arapça ve İngilizce pankartlar açtı.

Dera'da 15 Mart 2011'de başlayan rejim karşıtı protestolar, Esed ordusunun şiddetle karşılık vermesiyle ülke genelinde iç savaşa dönüşmüştü.

Rejim, temmuz 2018'de Rusya'nın hava desteğiyle düzenlediği yoğun saldırılar neticesinde Dera'dan muhalifleri ve rejim kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri çıkarmıştı. Rusya'nın arabuluculuk yaptığı tahliye anlaşması gereği, idare yeniden rejime geçmişti. Ancak güvenlik halen Rus askeri polisi tarafından sağlanıyor.

Dera'dan çıkmak zorunda kalan siviller, halen İdlib'deki kamplarda barınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Dera, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı

157 Kişiye Mezar Olan Uçağın Çakıldığı Yerden İlk Görüntü Geldi İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esed Rejimi 8 Yıl Sonra Aynı Yerde Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]