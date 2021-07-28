Esed rejimi, ablukanın kaldırılması anlaşmasına rağmen Dera'da 1 aydır kuşattığı mahalleye hakim olmak istiyor - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için varılan anlaşmaya rağmen kontrol noktası sayısını arttırıp mahalleye tümüyle hakimiyeti altına almayı amaçlıyor.

Esed rejimi heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) temsilcileri, şehir merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tamamını teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında önceki gün anlaşmaya vardı.

AA'nın Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğundan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri varılan anlaşmaya aykırı olarak Dera el-Beled Mahallesi'nde kontrol noktaları kurup askeri unsurlarının sayısını artırmak istedi.

Bunun üzerine mahalledeki eski muhalifler, hafif silahlarıyla rejim unsurlarına ateş açtı, rejim unsurları da mahalleden çekildi.

Esed güçleri heyeti ile dün görüşmeler yapan Uzlaşı Merkezi temsilcileri, rejimin mahallede askeri kontrol noktaları kurması talebine karşı çıktı.

Gece yapılan son görüşmelerden de bir sonuç çıkmazken, mahallede endişeli bekleyiş sürüyor.

Rejimin mahallede hakimiyeti tümüyle ele geçirme girişimlerine karşı bazı bölge sakinleri ve eski muhaliflerin ülkenin kuzeyine göç etmek istediği öğrenildi.

Mahalleye 25 Haziran'dan bu yana uygulanan abluka ise tümüyle kalkmış değil.

"On binlerce sivil insani bir felaketin eşiğinde" uyarısı

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) da ülkenin güneyindeki Dera'daki gelişmelere dikkati çekmek için yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Rejim güçleri ve Rusya'nın ülkenin güneyindeki Dera'yı kuşatmasının ardından on binlerce sivil insani felaketin eşiğinde." ifadesine yer verildi.

Rejim ve Rusya'nın bölgeye askeri operasyon hazırlığı yaptığı kaydedilen açıklamada, sivillerin ölüm, tutuklama ve göçle karşı karşıya kalabileceğine işaret edildi.

Gerginlik ve abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Bu doğrultuda Çeçen asıllı "Esedullah" adıyla bilinen Rus komutan, Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleriyle görüşerek rejimin talebini iletmişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başladı.

Önceki gün de Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında şehir merkezindeki Dera Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla varlık gösteriyor.