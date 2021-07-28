Üye Girişi
Esed rejimi, ablukanın kaldırılması anlaşmasına rağmen Dera'da 1 aydır kuşattığı mahalleye hakim olmak istiyor - Son Dakika

Esed rejimi, ablukanın kaldırılması anlaşmasına rağmen Dera'da 1 aydır kuşattığı mahalleye hakim olmak istiyor

28.07.2021 12:28
Esed rejimi, ablukanın kaldırılması anlaşmasına rağmen Dera'da 1 aydır kuşattığı mahalleye hakim olmak istiyor, System.String[]

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için varılan anlaşmaya rağmen kontrol noktası sayısını arttırıp mahalleye tümüyle hakimiyeti altına almayı amaçlıyor.

Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera il merkezinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Dera el-Beled Mahallesi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için varılan anlaşmaya rağmen kontrol noktası sayısını arttırıp mahalleye tümüyle hakimiyeti altına almayı amaçlıyor.

Esed rejimi heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) temsilcileri, şehir merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tamamını teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında önceki gün anlaşmaya vardı.

AA'nın Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğundan edindiği bilgiye göre, rejim güçleri varılan anlaşmaya aykırı olarak Dera el-Beled Mahallesi'nde kontrol noktaları kurup askeri unsurlarının sayısını artırmak istedi.

Bunun üzerine mahalledeki eski muhalifler, hafif silahlarıyla rejim unsurlarına ateş açtı, rejim unsurları da mahalleden çekildi.

Esed güçleri heyeti ile dün görüşmeler yapan Uzlaşı Merkezi temsilcileri, rejimin mahallede askeri kontrol noktaları kurması talebine karşı çıktı.

Gece yapılan son görüşmelerden de bir sonuç çıkmazken, mahallede endişeli bekleyiş sürüyor.

Rejimin mahallede hakimiyeti tümüyle ele geçirme girişimlerine karşı bazı bölge sakinleri ve eski muhaliflerin ülkenin kuzeyine göç etmek istediği öğrenildi.

Mahalleye 25 Haziran'dan bu yana uygulanan abluka ise tümüyle kalkmış değil.

"On binlerce sivil insani bir felaketin eşiğinde" uyarısı

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) da ülkenin güneyindeki Dera'daki gelişmelere dikkati çekmek için yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Rejim güçleri ve Rusya'nın ülkenin güneyindeki Dera'yı kuşatmasının ardından on binlerce sivil insani felaketin eşiğinde." ifadesine yer verildi.

Rejim ve Rusya'nın bölgeye askeri operasyon hazırlığı yaptığı kaydedilen açıklamada, sivillerin ölüm, tutuklama ve göçle karşı karşıya kalabileceğine işaret edildi.

Gerginlik ve abluka nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Bu doğrultuda Çeçen asıllı "Esedullah" adıyla bilinen Rus komutan, Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) üyeleri ve bölge halkının ileri gelenleriyle görüşerek rejimin talebini iletmişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan uzlaşıya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başladı.

Önceki gün de Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında şehir merkezindeki Dera Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki eski askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif silahlarla varlık gösteriyor.

Beşşar Esed, Haziran, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi, ablukanın kaldırılması anlaşmasına rağmen Dera'da 1 aydır kuşattığı mahalleye hakim olmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:21 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi 12:13 İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi 12:07 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 11:22 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı 10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı 10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

Son Dakika Haberleri
13:22 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
13:20 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları kırmızı saplı bıçak ele verdi Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları kırmızı saplı bıçak ele verdi         
12:39
Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi         
12:10
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Bir hafta önce camilerden yapılan Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı         
11:40
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı         
10:55
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 13:26:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esed rejimi, ablukanın kaldırılması anlaşmasına rağmen Dera'da 1 aydır kuşattığı mahalleye hakim olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement