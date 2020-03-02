Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı - Son Dakika
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Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ordusunun özel kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Dera ilinden, sivil ambulansları kalkan yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, askerlerin İdlib'e intikal etmek için yola çıktığı iddia ediliyor.

Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı, System.String[]

Beşşar Esed rejimi ordusunun özel kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Dera ilinden, sivil ambulansları kalkan yaptığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, askerlerin İdlib'e intikal etmek için yola çıktığı iddia ediliyor.

Esed rejimi taraftarlarının sosyal medya hesaplarından sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde, rejimin özel kuvvetlerine bağlı askerlerin kamuflaj içerisinde sivil ambulansta intikal ederken öz çekim yaptıkları görüldü.

Dera'da olduklarını söyleyen askerlerin İdlib'e intikal ettikleri iddia edildi.

Askerlerin, "Bu sabah zafer sabahı olacak. Esad'ın adamlarıyız." sloganları attıkları duyuldu.

Görüntülerin devamında, sivil ambulansın yanı sıra çok sayıda sivil minibüsün de askerlerin intikali için kullanıldığı dikkati çekti.

İdlib'de durum

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Mayıs 2019'dan bu yana Astana ve Soçi anlaşmalarını hiçe sayarak ilerliyor. Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren İdlib'in bazı büyük ilçelerinin yanı sıra, güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi. 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verirken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı. İdlib'deki ılımlı muhalifler, bir süredir rejimin ele geçirdiği bölgeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.

Beşşar Esed, İdlib, Dera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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