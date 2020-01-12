Esed rejimi, ateşkesi fırsat bilip sivilleri yerinden etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Esed rejimi, ateşkesi fırsat bilip sivilleri yerinden etmeye çalışıyor

7 saat önce

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkes sırasında sivil halka evlerini terk edip bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Esed rejimi, ateşkesi fırsat bilip sivilleri yerinden etmeye çalışıyor, System.String[]

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkes sırasında sivil halka evlerini terk edip bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Esed rejimine ait helikopterler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki batı Halep kırsalına bildiri attı.

Bildiride, İdlib kenti ve batı Halep bölgesini "terör örgütlerinden temizleme kararından geri dönüş olmadığı" belirtildi.

Sivillerden, İdlib ve batı Halep kırsalındaki Habit, Ebu Zuhur ve Hadır köyleri üzerinden rejim bölgesine geçmeleri istenen bildiride, halkın varlığının ordunun "teröristler" karşısında ilerlemesine engel olduğu iddia edildi. Esed rejimi, kendisine muhalif tüm askeri grupları "terör örgütü" olarak niteliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen perşembe günü saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar saldırılarına devam etmiş, onlarca sivili öldürmüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta icra edilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığını, 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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