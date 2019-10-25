Son Dakika Haberleri: Esed rejimi can almaya devam diyor
Son Dakika Güncel Esed rejimi can almaya devam diyor

Esed rejimi can almaya devam diyor

1 saat önce

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşimlere düzenlediği top saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Esed rejimi can almaya devam diyor, System.String[]

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşimlere düzenlediği top saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Bıdama ilçesine, Kefrenbil beldesine, Kefer Secne, Hiiş, Marrıthırme, Ureynibe köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma yetkililerinden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in güneybatısındaki Bıdama'ya düzenlenen saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Öte yandan, askeri muhaliflerin gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları İdlib'in Hazarin, Belyon, Maarzite ve Marrıthırme ve Lazkiye'nin Kebbine köylerine saldırdı.

Esed rejiminin dün Cisir Eş Şuğur'a bağlı Canudiyye köyündeki pazar yerini hedef aldığı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 17 sivil yaralanmıştı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Soçi antlaşmasından sonra başlayan ve bu yılın nisanda yoğunlaşan rejim güçleri ve destekçisi Rusya'nın, saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı
Rusya, terör örgütü YPG'yi uyardı: Eğer çekilmezseniz TSK'yla teke tek kalacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esed rejimi can almaya devam diyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]