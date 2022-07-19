Esed rejimi, Cenevre'deki Anayasa Komitesi görüşmelerine katılmayacak

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İsviçre'nin "tarafsızlığına ilişkin endişeleri" nedeniyle, gelecek hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan 9'uncu Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılmayacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Temmuz'da Cenevre'de başlaması planlanan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının "artık mümkün olmadığını" ifade ederek, Esed rejiminin İsviçre'nin "tarafsızlığına" ilişkin endişelerine atıfta bulundu.

Geir Pedersen, "Suriye siyasi sürecinin, görüşmenin taraflarının dünyanın diğer yerlerindeki farklılıklardan korunması" gerektiğini kaydetti.

Esed rejiminin, görüşmelere ev sahipliği yapan İsviçre'nin, Ukrayna Savaşı nedeniyle müttefiki Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkeleri kervanına katılması sonrası "tarafsız" kalamayacağını iddia ettiği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da görüşmelerin neden yapılamadığına ilişkin net açıklamada bulunmazken "BM öncülüğünde yürütülen çalışmalara ev sahipliği yapan İsviçre'nin tarafsızlığını yeniden teyit ettiklerini" vurguladı.

Haq, "Suriye ile ilgili görüşmelerin mümkün olduğu kadar diğer tartışmalardan ayrı tutulması" çağrısı yaptı.

İsviçre Federal Hükümeti, 28 Şubat'ta Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılan 8. tur Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Pedersen, 16 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, geçen ayki 8. tur görüşmelerinde 25-29 Temmuz'da yapılacağı yönünde karar alınan 9. tur oturumlarının, planlanan zamanda gerçekleşmeyeceğini bildirmişti.

Çatışma ortamının sürdüğü Suriye'de tarafların farklılıklarına rağmen siyasi süreci korumasının önemine dikkati çeken Pedersen, Komite üyelerine yapıcı diplomasiyi sürdürme çağrısında bulunmuştu. 9. tur görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmemişti.

Suriye Anayasa Komitesi

2019'da BM'nin desteğiyle kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.

Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden oluşuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.