Esed rejimi, Dera'da 6 sivili öldürdü - Son Dakika
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Esed rejimi, Dera'da 6 sivili öldürdü

6 saat önce

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin güneyinde kontrol etmekte zorlandığı Dera ilinde bir beldeye düzenlediği topçu saldırısında 3'ü çocuk, 6 sivil öldü.

Esed rejimi, Dera'da 6 sivili öldürdü, System.String[]

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin güneyinde kontrol etmekte zorlandığı Dera ilinde bir beldeye düzenlediği topçu saldırısında 3'ü çocuk, 6 sivil öldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yoğun saldırılar sonrası Temmuz 2018'de Rusya'nın dayattığı uzlaşıyla Esed rejiminin girdiği ve kontrol etmekte zorlandığı Dera'da, gerginlik sürüyor.

Esed rejimi güçleri, dün Dera'nın batı kırsalında eski askeri muhaliflerin yaşadığı Celin beldesine girmeye çalıştı.

Beldeden bunun üzerine ayrılan muhalif heyet bu olayı görüşecekleri rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda, 2 muhalif temsilci hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Bu olayın üzerine bölgedeki eski muhalifler de beldeye girmeye çalışan rejim askerleriyle çatıştı.

Çatışmada 8 unsurunu kaybeden rejim güçler geri çekilerek, beldeye topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda 3'ü çocuk, 6 sivil yaşamını yitirdi.

Beldede gerginlik devam ediyor.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçraması üzerine 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan Suriye'deki halk ayaklanmasının fitili, Dera ilinde ateşlemişti.

Rusya'nın ara buluculuğunda rejimin muhaliflerle Temmuz 2018'de yaptığı görüşmede, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan eski muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği Tafas, Dera el-Beled, Basra Şam gibi bölgelerde hafif ve orta silahlara sahip.

Anlaşma gereği kamu kurumlarına ait binalara rejim bayağı asılırken, söz konusu bölgelerde rejime ait sadece birer polis noktası bulunuyor.

Esed rejimi güçleri, Dera'yı tümüyle ele geçirdiğini ilan etse de kimliği belirsiz kişilerce suikast ve saldırı girişimlerine maruz kalıyor.

Dera merkez ve kırsalında rejimin askeri ve güvenlik noktalarını hedef alan bu saldırılarda aralarında üst düzey askeri subayların olduğu onlarca rejim unsuru öldü.

Bölge halkı ise rejimi anlaşmaya uyması için uyarırken, tutukluları serbest bırakması için de sık sık gösteriler düzenliyor.

Beşşar Esed, Suriye, Dera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:36 Kaynak: AA

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