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Esed rejimi güçleri Han Şeyhun'u "haritadan silme" peşinde

1 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının Han Şeyhun ilçesine hava saldırıları Hava saldırısının ardından bölgeden yükselen dumanlar Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesine...

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının Han Şeyhun ilçesine hava saldırıları
Hava saldırısının ardından bölgeden yükselen dumanlar Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Han Şeyhun ilçesine iki gündür yoğun saldırı düzenliyor.
Esed rejimi uçakları ve onun kara güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, son iki günde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Han Şeyhun'u yüzlerce kez havadan hedef aldı.
Söz konusu güçler, karaya atış yapan silahlarla da ilçe merkezini vurdu.
Şubat ayından itibaren süren saldırılar nedeniyle ilçenin neredeyse tümüyle boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.
Esed rejimi güçleri Han Şeyhun'u haritadan silme peşinde
Beşşar Esed, Han Şeyhun, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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